Ledezma envía mensaje autocrítico a la MUD: “Le hemos quedado mal a los venezolanos”

Julio 31, 2017 - 11:36 pm

El alcalde del área metropolitana de Caracas y preso político, Antonio Ledezma, envió este lunes por la noche un mensaje de autocrítica para los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“Para alcanzar la victoria se deben corregir algunos errores entre los líderes de oposición. Debe hacer franqueza y sinceridad entre nosotros”, declaró.

Ledezma aseveró: “Le hemos quedado mal a los venezolanos”. Además, dijo que el país merece una explicación al respecto.

Se dirigió a los dirigentes opositores e hizo una autocrítica. “No se pueden ganar batallas cuando nos derrotamos a nosotros mismos”.

Cuestionó que los diputados de la Asamblea Nacional (AN), elegida en diciembre de 2015, no hayan cambiado la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Permitimos que nos echaran del hemiciclo a los diputados de Amazonas, declararon la AN en desacato, (el gobierno) endeudó a Venezuela como le dio la gana y dejamos que Maduro gobernara por decreto”.

Criticó a los dirigentes de la MUD que se actuara con secretismo ante los ciudadanos, lo que a su juicio generó rumores. También afirmó que se enviaron a los negociadores equivocados.

“Es importante que nosotros digamos que Venezuela no se rinde. Los venezolanos no somos perdedores, pero no sigamos buscando salvadores ni al hombre a caballo, somos nosotros los que debemos buscar el éxito”.

El Nacional