Le fueron advertir a su madre que lo matarían y horas después apareció su cadáver en una trilla en Mara

Darwin Franklin Sulbarán Sulbarán, de 36 años, apareció muerto, ayer a las 11:00 de la noche en una trilla, ubicada en el sector El Progreso del municipio Mara, tres horas después de que un hombre llegara a su casa y amenazara a su madre , diciéndole que si él no aparecía lo iban a matar.

Adriana Sulbarán, madre del infortunado contó en las afueras de la morgue el desagradable momento que vivió ese mismo día a las 8:00 de la noche en su vivienda, ubicada en el sector Simón Bolívar de la referida localidad, cuando un sujeto desconocido le juró la muerte de Darwin.

“Si tu hijo no va a la casa de Luis Villalobos lo vamos a matar, fue la primera amenaza que recibí”, contó la mujer, mientras que agregó “luego me dijo si no aparece te lo vamos a traer muerto”.

La mujer manifestó que le respondió al tipo a quien describió ser de contextura gruesa, tez blanca y cara redonda. “Si tenéis los cojones de enfrentártele a un hombre ya te voy a buscar al otro hijo mío”.

Asimismo, la mujer destacó que el hoy occiso era consumidor de drogas y presume que lo asesinaron cuando iba a comprar estupefacientes.

El hoy occiso fue trasladado al Hospital El Moján de Mara, pero llegó sin signos vitales.

Por su parte, los detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron a Mara para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue forense de Maracaibo.

