Julio 7, 2017 - 4:53 pm

Los conductores del transporte público escuchan: ¡trancazo!, y se preparan para la odisea. Ante los obstáculos en las vías principales de la ciudad, los enfrentamientos y cobros de peaje para transitar, 60 de las 118 rutas del municipio Maracaibo se encuentran inoperativas y una desapareció.

Las guarimbas utilizadas como mecanismo de protesta desencadenan actos vandálicos de grupos ajenos a la causa que provocaron la desaparición de la ruta Marina Norte, que tuvo que trasladarse al municipio San Francisco debido a los atropellos a las unidades de transporte, sumando 17 afectadas entre autobuses y microbuses, según informa el presidente de la Central Única de Transportistas del estado Zulia, Erasmo Alián.

Algunos de los conductores de tránsito llevan 60 días sin trabajar, y sólo el 25% de las rutas de Maracaibo salen a las calles cuando hay alerta de trancazo, otros se resguardan a las 8 o 9 de la mañana para no poner en riesgo su instrumento de trabajo. Sin embargo, los más arriesgados deciden conducir entre adyacencias o calles paralelas con un aumento en el costo de los pasajes.

Manuel Bayuelo de 42 años, conductor de la ruta por puesto Urbe-Lago Mall, expresó al respecto: “Cuando ellos trancan nosotros no podemos trabajar. Nosotros vamos viendo las calles y vemos cómo podemos hacer porque sino trabajamos, no comemos (…) yo no he sido víctima de violencia, a los carritos nos piden peaje o nos dicen que no hay paso”.

Según Alián, los trabajadores piden a los tres niveles de Gobierno las garantías para continuar trabajando, de lo contrario, asegura tendrán que paralizarse por completo: “las calles están solas. La gente no sale. No podemos poner en riesgo nuevo medio de trabajo”, sentenció el presidente de los transportistas del Zulia.

Además de las dificultades para conseguir los repuestos de los vehículos, los chóferes suman un nuevo obstáculo para mantenerse en la vía, ante estos trancazos que también dificultan el trabajo de las rutas suburbanas e interurbanas, afectando las 333 rutas de transporte público del Zulia.

En Maracaibo, los trabajadores del transporte público pueden cobrar en día de protestas hasta de tres bolívares para poder cumplir con la ruta diaria exigida por el Imtcuma, y a través de las trochas, llegar al destino final.

Noryelín Faría

Noticia al Día