Las palabras de Rodríguez Torres a horas de las elecciones a la ANC

Julio 29, 2017 - 10:57 pm

El presidente del Movimiento Amplio Desafío De Todos (Maddt), Miguel Rodríguez Torres, opinó que el proceso de asamblea nacional constituyente (ANC) acelera la destrucción de la “poca institucionalidad” que queda en el país.

“Esta decisión política de la cúpula psuvista está destinada al fracaso, en lo espiritual porque enfrenta a hermanos contra hermanos y cataliza el resentimiento que desde hace tiempo infecta nuestro cuerpo social. Esta ‘ANC’ fracasará porque políticamente es antidemocrática, contraria al principio participativo que une a los venezolanos y excluye a las mayorías en beneficio de intereses mezquinos de una cúpula”, reza una carta abierta que escribió a hora de las elecciones.

Agregó que, por muy mal que se vean las cosas, “hay poderosas fuerzas que nos unen y que deben servir para desarrollar una robusta base que apoye el proceso de reconstrucción nacional”.

Expresó que comprende a los trabajadores públicos que son forzados a votar para este proceso. Aún así los exhortó a revisar sus conciencias.

“En el soberano desorden de esta elección partidista no hay manera de determinar realmente quien votó o no, pero repito, apelemos a nuestra conciencia moral y ella nos dará la respuesta correcta”, puntualizó.

“En conclusión, no es tiempo de desesperanza, la lucha no es fácil pero debe ser motivante por todo lo que está en juego. No es tiempo de estar tristes ni deprimidos porque el compromiso es con el futuro y solo nosotros unidos podremos asumirlo y cumplirlo. Dios está con los venezolanos y a él pedimos a diario Protección y Fuerza para continuar. Seguro estamos que el deseo de renovación que mueve a los venezolanos alcanzará su plenitud en el corto plazo. Venezuela es Desafío de Todos los que la amamos, es Desafío de Todos los demócratas, es Desafío de Todos los Bolivarianos”, finalizó.

El Nacional