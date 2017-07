Lamar Odom se abre con Players Tribune sobre su pasado con las drogas

Julio 27, 2017 - 6:14 pm

La ex estrella de la NBA, Lamar Odom, se abrió este jueves con el Players Tribune sobre la montaña rusa de la adicción a la cocaína que lo dejó en coma y cerca de la muerte después de una borrachera en prostíbulos en 2015.

Aunque está sobrio ahora, Odom escribe en el sitio web que es “una lucha diaria”.

Recordó su sorpresa al despertarse en el hospital, habiéndose derrumbado en el burdel de Love Ranch, en las afueras de Las Vegas.

“En algún momento, el médico principal entró y me dijo lo que había sucedido”, escribió Odom. -‘Oh, señor Odom, has estado en coma durante los últimos cuatro días, ¿me entiendes?’ No podía hablar, así que asentí con la cabeza y me dijo: “Es un milagro que estés aquí, no pensamos que ibas a lograrlo”.

Odom, un dos veces campeón de la NBA que ganó fama más amplia como la estrella de una serie de televisión (reality show) con su esposa Khloe Kardashian, dijo que en ese momento estaba “consumiendo coca todos los días… no podía controlarlo”.

Odom y Kardashian se separaron en el momento de su sobredosis. Se reunieron después del incidente, pero se separaron de nuevo el año pasado.

El exjugador dijo que no consumió cocaína hasta que tenía 24 años, cuando estaba de vacaciones en Miami.

“Si supiera que iba a afectar mi vida de la manera en que lo hizo”, escribió, “nunca hubiera pensado en eso (las drogas)”.

Pero la droga se convirtió en un escape de los sentimientos de pérdida que sentía después de la muerte de su madre de cáncer, la muerte de su amada abuela y la muerte de su hijo de seis meses, Jayden, por el síndrome de muerte súbita infantil.

Dijo que sabía que su comportamiento cada vez más imprudente estaba destruyendo tanto su vida personal como profesional.

Ahora io crédito a la rehabilitación y el apoyo de su familia para mantenerlo en marcha.

“Aunque mi funeral probablemente sería un buen funeral, y probablemente habría mucha gente que no se había visto en mucho tiempo… Pero todavía tengo a mis hijos, todavía estoy aquí y maldita sea, todavía soy bien parecido”.

AFP