‘La Titi’ se pronunció por “impasse” con funcionario

Julio 9, 2017 - 6:40 am

El humorista Brainel Zambrano, intérprete del personaje “La Titi”, calificó de “impasse” el conflicto que protagonizó con un funcionario castrense en una de sus presentaciones, cuando se encontraba en su camerino.

“Estoy bien, fue un impasse que esta persona quiso discutir porque yo estaba haciendo chistes sobre los militares y la situación en nuestro país. Quiso gritarme e imponerme que yo no podía hacerlo. Todos saben que soy un hombre pacífico. Sin embargo, yo no me dejo bravear por nadie. Así como el me gritó, yo reconozco que le grité”, explicó el actor a través de un video publicado en su cuenta en Instagram.

5 videos Serio: Quiero aclarar lo sucedido la semana pasada en el camerino de mi show ….. no me pasó nada grave, creo qué hay cosas más graves en este país que atender que una cachetada de un guardia a un humorista … joda: en el video parece que me jodio pero yo creo que quedamos empatados #LoSientoElHumorEsMiArma Una publicación compartida de Breinel Zambrano (@latitioficial) el 8 de Jul de 2017 a la(s) 4:14 PDT

Globovisión