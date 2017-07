Julio 6, 2017 - 3:32 pm

La novela protagonizada por Rob Kardashian y su expareja, Blac Chyna, parecer no tener un final feliz. En esta ocasión la rapera le ha jugado sucio y le ha enviado videos y fotografías de ella con otro hombre en su misma cama. La furia enloqueció a Rob quien decidió publicar en Instagram la prueba de la infidelidad de la madre de su hija Dream.

Entre las imágenes que compartió el empresario hay un video en el que se ve a Chyna besando a otro hombre, el cual según comentó Rob se lo envió la propia Blac el martes 4 de julio.

Today Chyna sent me a video after I just bought her 250K of jewelry and she sends me this video… of another man in our bed pic.twitter.com/3rE4luXilJ

— ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017