“La Central de Transporte no llamó a paro, no hemos podido trabajar por las trancas”: Erasmo Alián

Julio 20, 2017 - 11:13 am

Erasmo Alián, presidente de la Central Única de Trabajadores del Transporte (Cutt) señaló que pese a que los transportistas no se apegaron al paro convocado por la Mesa de la Unidad Democrática, para este jueves, los conductores de las diferentes rutas no han podido salir a trabajar debido a la cantidad de trancas que hay en las calles de Maracaibo.

“La Central de Transporte no llamó a paro, que eso quede claro, ese es un llamado político y nosotros no estamos en esa línea… Los conductores no han podido trabajar debido a la cantidad de trancas que hay en las calles que nos imposibilita el desplazamiento normal de las rutas”, explicó Alían a NAD.

En un mismo sentido, aseguró que el gremio de transporte quiere salir a trabajar, ya que los conductores viven del diario, sin embargo, acotó que los directores de las principales rutas públicas hicieron un llamado a los conductores a resguardarse por la tensa situación en las calles.

“El comercio no abrió, el centro, La Curva, El Km-4, y La Limpia parecen un peladero. Los únicos en las calles son los manifestantes y ese escenario no le conviene a un trabajador de por puesto”, agregó.

Por otra parte, Alián enfatizó que pese a que los transportistas tienen razones de sobra para paralizarse, consideran que este no es el momento porque “quien hizo el llamado a paro fue un sector político y nosotros no nos mezclamos con ellos”.

Noticia al Día