Julio 16, 2017 - 6:13 pm

Daniel Murphy disparó dos de los cinco jonrones de Washington, además de producir cinco carreras, el venezolano José Lobatón conectó otro cuadrangular de dos carreras y los Nacionales arrollaran el domingo 14-4 a los Rojos de Cincinnati.

Adam Lind bateó un estacazo con un corredor en base, mientras que Anthony Rendon pegó un cuadrangular solitario, su tercer vuelacerca en dos encuentros, para que los Nacionales lograron su tercer triunfo en la serie de cuatro duelos. Sumaron además su cuarto triunfo consecutivo.

El batazo de vuelta completa de José Lobatón ocurrió en la séptima entrada con un corredor en circulación, para llegar a tres vuelacercas en la campaña.

Washington ha conectado 10 jonrones en la serie. Es la sexta vez, desde que el equipo se mudó de Montreal en 2005, que ha pegado al menos 10 jonrones en una serie de cuatro duelos.

Los Nacionales han superado a los Rojos por 29-11 en los primeros tres compromisos de la serie, que concluye este lunes por la tarde. Tanner Roark (7-6) permitió tres carreras sucias en seis capítulos. Dio tres boletos y recetó cinco ponches.

Por los Nacionales, el dominicano Wilmer Difo de 5-3 con tres anotadas y una producida. El venezolano José Lobatón de 5-1 con una anotada y dos empujadas. El venezolano Adrián Sánchez de 2-0. Por los Rojos, los venezolanos Eugenio Suárez de 4-0, José Peraza de 4-1. El dominicano Arismendy Alcántara de 1-0.

Jose Lobaton jacks a two-run homer to deep center field to give the Nationals a 12-3 lead in the top of the 7th inning!!! #Nats pic.twitter.com/Ri4AZnTY8O

— TheRenderMLB (@TheRenderMLB) 16 de julio de 2017