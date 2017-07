José Altuve, más cerca de otro título de bateo en la Americana

Altuve aumentó esa cifra con una jornada de cuatro hits el domingo, empatando un tope personal. Es la 37ma vez en la temporada en la que conecta más de un indiscutible, un departamento en el que también encabeza la liga. Y al conectar su 15to jonrón, un bambinazo de tres anotaciones que empató el juego en el tercero, extendió a 15 su cadena de compromisos dando al menos un imparable.

“Cada vez que lo veo sumar otro juego de tres o cuatro hits, pienso que en algún momento vendrá uno de cinco. Me sorprende un poco que no tenga uno ya, porque puede hacer demasiadas cosas en el terreno”, dijo el manager de los Astros, A.J. Hinch. “Por eso es nuestro catalizador”.

En los tres juegos del fin de semana contra Baltimore, Altuve bateó .500 con un jonrón y cuatro empujadas, pero su éxito en la carretera no es ninguna sorpresa. Altuve, quien ha dado de hit en 13 encuentros seguidos fuera del Minute Maid Park, es primero en las Grandes Ligas con .420 de promedio en 44 duelos de visitante. En el 2016 también encabezó las Mayores en average fuera de casa con .376. En Houston, su promedio es de .301 en 51 juegos.

“No lo sé. Me gustaría tener una respuesta”, dijo Altuve sobre el contraste. “Tan pronto como llego a casa trato de mantenerme en mi juego y no hacer nada diferente, pero los números dicen que he sido muy distinto en la carretera. De verdad, no tengo respuesta para eso. Vengo trabajando muy duro para tener el mismo plan en casa que de visitante”.

Altuve prefiere enfocarse en el hecho de que toda la alineación está produciendo.

“Este es un tremendo lineup. Tenemos buenos bateadores del primero al noveno”, dijo Altuve. “Empezando por George (Springer) y hasta quien sea que esté de último ese día. Somos capaces de dar jonrones, dobles, sencillos, robar bases y por eso es que es una alienación especial”.

Si bien ha estado encendido en la carretera, Altuve lo ha estado aun más en julio, mes en el que batea. 479–primero en la Liga Americana y segundo en las Grandes Ligas, sólo detrás de Bryce Harper.

“Es el jugador con el que sueña cualquier manager, coach o compañero de equipo, alguien capaz de jugar tan duro y tan seguido”, dijo Hinch acerca de Altuve. “Juega todos los días. Es difícil darle un día libre. Es un jugador formidable”.

