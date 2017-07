Jorge Rodríguez: La consulta interna de la MUD no contó con los 6 pasos mínimos de un proceso electoral

Julio 17, 2017 - 12:00 pm

Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión de Estrategia y Comunicación del Comando de Campaña Zamora 200, celebró la jornada oficialista de este domingo que sirvió para probar “la capacidad de despliegue, logística y nuestra maquinaria electoral. Lo que pasó ayer y hasta altas horas de la madrugada fue un llamado a la paz superó de dos a tres veces lo acostumbrado. Ayer los electores estuvieron más de 6 horas en cola”.

Rodríguez afirmó que “el pueblo de Venezuela ayer ratificó el llamado de Nicolás Maduro, sí a la paz sí a la vida, no más quema de personas por su color de piel. Fue una lección de patria”, dijo.

Señaló que “fueron superados tres veces la capacidad del Consejo Nacional Electoral para el simulacro, eso explica las largas colas. El promedio fue de más de 6 horas de permanencia en las colas”, agregó.

Explicó que su comando de campaña tiene las cifras del simulacro, pero señaló que son las rectoras del CNE son las encargadas de dar el boletín, e igualmente pasará el próximo 30 de julio.

Consulta Popular de la MUD

El jefe de la Comisión de Estrategia y Comunicación del Comando de Campaña Zamora 200, en la rueda de prensa formuló un análisis sobre el proceso de consulta popular que llevó acabo el día de ayer la oposición. El dirigente oficialista aseguró que las personas que participaron en la consulta interna de la oposición lo hicieron “para decirle a sus dirigentes que paren la violencia”, puesto que consideró “le está costando los votos”.

El también alcalde del municipio Libertador, calificó el proceso de “un gigantesco engaño”, ya que -a su juicio- no contó con los 6 pasos mínimos para llevar a cabo un proceso electoral. Detalló que al no contar con la validación del Registro Electoral, “no hay forma de contabilizar, no saben quiénes tienen derecho a votar, votaron menores de edad, extranjeros, e incurrieron en voto múltiple”.

Como segundo punto, declaró que el proceso violó el derecho a votar de manera secreta, directa, universal, pues desde el principio instaron a votar “sí, sí, sí”. “En la elección estaban obligados a poner sí, sí, sí. Agarraron y cada una de esas planillas la multiplicaron por tres, por eso no ponen votantes ni manifestación de voluntades”, afirmó.

En tercer lugar, que detalla el escrutinio, insistió en que sin el RE no se puede contar los votos, además en cuanto al voto extranjero dijo que “en el registro electoral de venezolanos en el exterior hay 101 mil personas. Según ellos ayer votaron 693 mil personas (…) Ellos no contaron nada, no hicieron el escrutinio”.

Asegura que los dirigentes opositores violaron los siguientes pasos del proceso electoral como la transmisión de los resultados parciales, totalización de los resultados, proclamación de los resultados y sobre todo la auditoría, al haber quemado los libros de actas.

Afirmó que los rectores que ayer ofrecieron la cifra de 7 millones 186 mil 107 participantes en la consulta popular opositora “hicieron el ‘papelazo’ de su vida, y a regañadientes porque no querían decir lo que dijeron”.

Rodríguez, criticó que Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, señalara que “Maduro estaba matemáticamente revocado”, pues las cifras son irreales, “se sumaron hasta los votos nulos”. Señaló que la oposición desde los últimos comicios ha perdido 5 millones de votos y consideró que incluso con votos extranjeros falsos aún no alcanzan la cifra que conquistó en las elecciones presidenciales Nicolás Maduro, “con todo y el canguro les faltaron 5 millones 200 mil votos”, afirmó.

Jorge Rodríguez aseguró que la cifra expresada por la MUD en sus boletines preliminares no se acercan a la realidad, “el ‘sí’ lo multiplicaron por tres”, aseverando que lo real sería 2 millones 395 mil 390 votos. Reiteró que “hubo un gigantesco engaño a todo el pueblo de Venezuela, pero sobretodo a las personas que decidieron participar en esta consulta. Y después, para más pasapalo, queman los cuadernos”.

Noticia al Día