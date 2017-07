Jorge Linares expondría su faja el 23 de septiembre en el Forum de Inglewood

Julio 18, 2017 - 8:14 pm

A la larga y brillante lista de sensacionales combates de boxeo programados ya para el cierre de julio y los meses de agosto y septiembre, habría que sumarle la tentativa fecha del 23 de septiembre al venezolano Jorge Linares, quien se prepara actualmente en Inglaterra bajo las órdenes de Ismael Salas.

Una fuente cercana al tricampeón del mundo y actual soberano Ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, informó que en la agenda de HBO, aparece el “Niño de Oro” para el 23 de septiembre con el Forum de Inglewood como una posibilidad. Rivales por ahora no hay pero hace unas semanas e mencionó a Luke Campbell como una posibilidad.

Con esa fecha se cerrarían prácticamente dos meses de locura, que comenzarán este 29 de julio con el enfrentamiento entre el mexicoestadounidense Mikey García en contra del estadounidense Adrien Broner con transmisión de Showtime. Para el 5 de agosto regresa por la señal de ESPN Vasyl Lomachenko contra Miguel Marriaga. Para el día 15 Luis Nery y Shinsuke Yamanaka sacarán chispas desde Japón y para el 19 de ese mismo mes, pero en Estados Unidos, y también en ESPN, Terence Crawford combatirá con Julius Indongo.

Para el 26, en un caso especial, Miguel Cotto regresará en busca de un nuevo campeonato más ante Yoshihiro Kamegai y ese mismo día Rey Vargas se medirá a Ronny Ríos. También ese sábado ofrecerán su espectáculo Floyd Mayweather y Conor McGregor con la esperada participación de Gervonta Davis y Badou Jack.

Para el 9 de septiembre, llegará #Superfly con todo, con tres peleas de los mejores Supermoscas del mundo como ‘Chocolatito’ González, Srisaket Sor Rungvisai, Carlos Cuadras, Juan Francisco Estrada, Naoya Inoue y Brian Viloria en HBO.

Una semana después, el 16 de septiembre, llegan al ring de la T-Mobile Arena de Las Vegas el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez en contra de Gennady Golovkin en el que se espera sea uno de los mejores encontronazos en muchos años, no sólo en la división de los pesos Medios.

Y finalmente el 23 vendría la presentación de Jorge Linares, considerado uno de los mejores pesos Ligeros del mundo al lado de Mikey García, con la esperanza de verlos en el ring tentativamente para finales de año.

Putting in that work. Adjusting my movement with @JorgeLinares, before hitting the bag. I can’t wait to put all my hard work into practice. pic.twitter.com/BVT0yPeE2c

— Qais Ashfaq (@Qais_Ashfaq) 18 de julio de 2017