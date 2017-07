Michael Jordan se une a Derek Jeter en busca de los Marlins

Julio 12, 2017 - 9:28 pm

Con la subasta por los Marlins de Miami aún en progreso, el ex estrella de los Yankees de Nueva York Derek Jeter ha añadido a Michael Jordan a su equipo.

Aún no se sabe cuánto dinero Jordan, cuya marca de Nike endosó a Jeter durante su carrera como jugador, pondrá hacia el esfuerzo.

“Él ha apoyado el esfuerzo de Derek en su búsqueda por ser dueño en MLB desde su comienzo”, dijo el gerente de negocios de Jordan, Estee Portnoy, dijo a ESPN.

El comisionado Rob Manfred dijo el martes que tres grupos aún están sometiendo propuestas por la franquicia, a pesar de informes sobre lo contrario.

El diario The New York Post reportó el lunes que el grupo de Jeter, con el apoyo de Bruce Sherman, estaba cerca de cerrar en un negocio por $1,200 millones. Forbes reportó el hombre de negocios de Miami, Jorge Más, era el favorito en la subasta. El tercer grupo incluye al ex gobernador de la Florida, Jeb Bush, Tagg Romney y el inversionista Wayne Rothbaum.

“Pienso que hasta cierto punto [el dueño de los Marlins] Loria tendrá el lujo de escoger de uno de estos grupos”, dijo Manfred a ESPN. “Es algo bueno en términos de la salud financiera del deporte que tenemos este nivel de interés a este precio, pero sería bueno el poder terminar con el proceso”.

Manfred dijo más tarde durnate una conferencia de prensa que “tres grupos de subasta viables” están todos “esencialmente en el mismo lugar en términos de precio”. Manfred también reiteró que piensa que una resolución en la venta de la franquicia “ocurrirá en el futuro relativo”.

Loria, quien compró los Marlins en el 2002 por $158 millones, tuvo un difícil intercambio con los reporteros el martes y expresó frustración sobre preguntas repetidas sobre la venta del equipo.

“Yo ni siquiera pienso en eso”, dijo Loria. “No hay un acuerdo, así que paren de llamarlo un acuerdo”.

Loria respondió abruptamente cuando se le podió que comentara sobre un potencial acuerdo para vender.

“En algún punto quizás”, dijo. “Todo el mundo vende algo — quizás. Todo el mundo se casa o se divorcia — quizás”.

ESPN