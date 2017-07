Julio 12, 2017 - 11:33 am

El talento venezolano continúa dando de qué hablar y acaparando privilegiados lugares en la escena internacional. Así lo ratifica el zuliano Jonathan Colina, quien luego encarnar al ministro de Defensa en la serie “El comandante”, ahora asume las riendas de nuevos proyectos en dramáticos exitosos.

El también comunicador social aprovechó los convulsionados últimos meses del pasado año para tocar puertas en Colombia, donde se le abrieron varias. Tras un continuo proceso de aprendizaje en la escuela de actuación de Johm Cuellar, pasó de interpretar un papel secundario en la serie inspirada en la vida de Hugo Chávez a convertirse la joven promesa actoral, en el hermano país. Desde entonces, Jonathan figura en algunas producciones, como lo es la tercera temporada de “Sin senos sí hay paraíso”, de Telemundo.

“Llegué a Bogotá con una maleta llena de sueños, debido a la crisis por la que atraviesa mi país, Venezuela. Así fue que el destino me sorprendió con la oportunidad que tuve en El comandante. Luego, el canal RCN me dio la oportunidad de participar en la novela La ley del corazón, protagonizada por Luciano de Alessandro, y otras producciones más. Así llegué a Sin senos no hay paraíso, escrita por Gustavo Bolívar. Acá tengo la responsabilidad de interpretar al doctor Henao, quien tiene una participación especial”, explica Colina.