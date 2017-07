John Wall firmó extensión con Washington por 170 millones de dólares

Julio 21, 2017 - 11:47 pm

John Wall pactó una extensión de contrato de 170 millones de dólares y cuatro años con los Wizards de Washington, informó una persona con conocimiento del acuerdo.

La extensión entrará en vigencia a partir de la temporada de 2019. La persona confirmó los términos del acuerdo a The Associated Press el viernes con la condición de no ser identificada debido a que el pacto no ha sido anunciado.

Wall ha sido seleccionado cuatro veces al Juego de Estrellas y fue la primera selección del draft de la NBA en 2010, procedente de la Universidad de Kentucky.

Se trata del tercer jugador que en este receso de verano acepta una extensión con el cartel de “contrato máximo”. Los otros dos fueron James Harden (Houston) y Stephen Curry (Golden State).

El jugoso acuerdo se concretó poco después que los Wizards decidieron igualar el contrato de 106 millones y cuatro años que el alero Otto Porter Jr. había firmado con los Nets de Brooklyn, uno que temporalmente le tuvo como el jugador mejor pagado de Washington.

NBA.com fue el primer medio en informar sobre la extensión de John Wall.

AP