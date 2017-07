Jefferson Savarino y Josef Martínez fueron seleccionados para el once ideal de la MLS

Julio 7, 2017 - 3:28 pm

Jefferson Savarino y Josef Martínez se lucieron la semana pasada con sus respectivos equipos de la MLS, y fueron elegidos en el once ideal de la liga estadounidense.

Los criollos la mandaron de guardar en par de ocasiones. en sus compromisos. El atacante del Atlanta United convirtió dos de los cuatros tantos de su equipo contra San Jose Earthquakes, siendo el segundo doblete de Martínez en el balompié norteamericano.

Por su parte, el marabino hizo de las suyas con Real Salt Lake, al anotar dos goles en la goleada de su escuadra 6-2 sobre LA Galaxy. Savarino con apenas dos meses en el campeonato ya lleva dos tantos y par de asistencias.

Con la incorporación de Jefferson Savarino y Josef Martínez en el once semanal de la MLS se sigue demostrando que el talento criollo brilla en el fútbol extranjero.

#7 shining and representing #ATLUTD in the @MLS Team of the Week! Congrats, @JosefMartinez17!

Details | https://t.co/liP88hIOR0 pic.twitter.com/hMCTp2uzNe

— Atlanta United FC (@ATLUTD) 7 de julio de 2017