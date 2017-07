Isaías Rodríguez: Cuando se hace un antejuicio de mérito a un funcionario, no está en posición de escoger

Julio 7, 2017 - 1:10 pm

El exfiscal general de la República, Isaías Rodríguez, se refirió al nombramiento del cargo del vicefiscal, que aunque le corresponde la elección a la Fiscal, y tener aval de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, en el caso de la Fiscal Luisa Ortega Díaz, afirmó que cuando un funcionario es sometido a un antejuicio de mérito, “no está en la mejor posición para escoger”.

En ese sentido, señaló que “no se está usurpando sino haciendo uso del sentido común”.

La Fiscal, Luisa Ortega Días, rechazó tal nombramiento y aseguró que se trató de una que el día de ayer Harrington intentó entrar de manera arbitraria.

El exfiscal señaló que el tiempo en el cargo debería ser de cinco años. En su caso, relató que “me plantearon si aspiraba quedar en el cargo de Fiscal manifesté que no. Es un cargo que no debería durar siete años, debería durar cinco, nadie aguanta ese cargo más de cinco años, si lo conviertes en 14 como lo convirtió ella (Ortega), no sé que la llevaría al segundo mandato, es algo complejo, difícil”.

