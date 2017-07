La cara más feroz de la intolerancia: Chavistas que corren peligro de muerte

Julio 28, 2017 - 11:59 am

En una sociedad tan polarizada como la venezolana, la intolerancia se abre paso en los espacios más simples del día a día. El asedio, la persecución y los señalamientos forman parte del convulsionado ambiente político que trastoca las relaciones sociales y familiares por no compartir ideologías.

Ser líder oficialista le ha costado a Daniel Lira el acoso sistemático de sus vecinos, en el urbanismo La Epifanía, al oeste de Maracaibo. Señala que desde el inicio de las manifestaciones de este año ha sido víctima de amenazas y agresiones de quienes no comparten su ideología política.

“Todo inició por la divulgación de un falso positivo efectuado por una vecina, fue a raíz de que la GNB intervino en la comunidad para dispersas las guarimbas, desde ahí comenzaron a decir que yo era una especie de chivo expiatorio, de sapo, que yo había llamado a la guardia porque tengo vínculos con la revolución. Aquí no les importa que somos vecinos, las amenazas se han desbordado de manera sesgada, que me van a matar, que me van a quemar, que me van a sacar de aquí”.

Daniel comenta que esta situación lo ha aislado dentro de su propia comunidad, salir a las calles a hacer trabajo social desata una especie de cacería, dice que algunos vecinos prefieren no acercarse a él porque inmediatamente son tildados como chavista y atacados por los radicales, lamenta que por su posición política tenga que vivir la angustia de que algún destruyan sus bienes o agredan a su familia. “Lo que queremos es que esto pase, que retorne la normalidad, la pluralidad, que no se discrimine a nadie, los consejos comunales atienden a todos por igual”.

Un caso similar afronta María Colmenares, una servidora pública con ideología política definida que ha sido asediada en su casa donde convive junto a su madre y a su hija adolescente. Expresa dolor por la conducta de sus vecinos con quien comparte comunidad desde hace más de 30 años.

“Desde que empezaron las protestas ha sido un calvario. Cada vez que salgo a trabajar me gritan maldita chavista, te vamos a quemar. Lo que hago es pasarlo por alto, pero vida ha cambiado, nosotros no nos podemos sentar en el frente de la casa a conversar, ya entendí que por el bienestar de mi familia yo tengo que salir de aquí, mi hija no tiene amistades, todos nos señalan”.

Cuenta que su vivienda ha sido bloqueada con barricadas por todos lados para evitar que ella salga. “Mi posición política no la voy a cambiar por estos ataques, yo siempre he ayudado a mi comunidad desde mi trabajo como funcionaria pública, no entiendo porque caer en estas confrontaciones si los venezolanos somos gente de paz, siempre el llamado será a la cordura y al reconocimiento, los sectores políticos tiene que conversar para lograr el entendimiento, las consecuencias las estamos pagando los venezolanos”.

Noticia al Día