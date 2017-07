Instrumentistas de la gaita, Javier Semprún y Marcelo Durán (Ramón Alí Soto P)

Julio 28, 2017 - 5:58 am

Instrumentistas de la gaita, Javier Semprún: De Santa Lucía a San Francisco. (Ramón Alí Soto P )

Insistimos en resaltar el trabajo, el aporte, la obra de aquellos cuya responsabilidad consiste en ejecutar, en tocar los instrumentos y que son imprescindibles para hacer que trasciendan las gaitas. A los profesionales de la instrumentación que estudian, se sacrifican, graban y ensayan, a los que en la mayoría de las veces no son tomados en cuenta, no se les reconoce justamente su labor.

Justo Javier Semprún García un talento que nace el 22 de septiembre de 1957 en la identitaria parroquia de Santa Lucía, lugar que aún guarda la personalidad arquitéctonica de nuestra ciudad, la esencia de la gaita y el orgullo de sentirse zuliano. Es ejecutante del bajo, cuatro, guitarra. Estudió música con el destacado y reconocido profesor Juan Belmonte, recordado por la magistral obra sinfónica Gladys Vera Perpetuum y el Maestro Cayetano Rossi en la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela, Núcleo Zulia.

Sus inicios en la gaita se dieron en el año 1968, con el conjunto infantil Las Estampas, luego formó parte del conjunto Son, Gaitero de Valles Fríos. Despúes junto a Erwin Bracho, Juan Carlos Azuaje, Simón Bolívar, Edwin Pulgar, entre otros conformaron el Grupo Tumbao

El año 1980 le trae la oportunidad de estar entre las filas del Gran Coquivacoa, con “La Máquina del Sabor” participó en temas como Serenata de un gaitero, posterior a esto entra en el Conjunto Amor y Gaita del compositor Lenín Pulgar, en la temporada 1983, participando en gaitas como Vivo esperando por tí, interpretado por Hugo Huerta, el extraordinario cantante que surgió de Los Dragones y de aquellos festivales de música zuliana que se realizaron en la región. En 1984 asume la dirección de Amor y Gaita hasta el 1986.

A Rincón Morales llega en 1987, en su primera etapa en dicho conjunto fue director musical por cinco temporadas. En 1992 y 1993 se trasladó a San Francisco, cuna del primer imitador de voces del país, el actor Beto Parra y que acogió al tricampeón mundial del boxeo Betulio González. Aquí dirigió el conjunto gaitero infantil Las Espiguitas del Padre Vílchez, siendo además profesor en el Colegio Arquidiocesano San Francisco del Padre Vílchez.

En el año 1995 hasta 2008 fue su segunda etapa con El coloso de cantares Rincón Morales. Ha sido director de distintas agrupaciones como El Saladillo de Nerio Matheus, del Conjunto Ziruma en Caracas y de conjuntos institucionales como Corpozulia en gaita, Conjunto Justicia Gaitera, Polisur es gaita.

Ha laborado como profesor de música del Colegio San Marcos, La escuela Amor y Gaita, Colegio San Francisco de Asís. Semprún García fue también director docente del Instituto Municipal de la gaita Ricardo Aguirre IMGRA, perteneciente a la Alcaldía de Maracaibo.

Al centenario Poeta obrero José Chinco Rodríguez, a Neguito Borjas, y al parroquiano Astolfo Romero son los gaiteros que mas admira. Javier Semprún hoy día es el director de Gaiteros de San Luis, gran conjunto perteneciente a la Alcaldía Bolivariana de San Francisco y que reúne solistas e instrumentistas de primera calidad.

Instrumentistas de la gaita, Marcelo Durán: Aún sigue encendida e inapagable la llama del cariño por la gaita. (Ramón Alí Soto P)

Llegó muy niño a Sierra Maestra, uno de los sectores mejor organizado catastralmente en San Francisco. Ayudó a su papá a construir su casa. Estudió en el colegio 19 de abril y luego cursó en la Escuela Técnica Industrial que lleva el nombre del prócer zuliano que estuvo en la gesta emancipadora de nuestro país a las órdenes de Rafael Urdaneta y acompañó a Sucre en Ayacucho, al Libertador Simón Bolívar en su entrada triunfal a la ciudad de Potosí y en la liberadora Batalla Naval del lago, el Capitán Anselmo Belloso. Acudía a la iglesia Guadalupe, con el conocimiento de tres notas en el cuatro, acompañaba muy contento el coro en las tradicionales misas de gallo. Conoció y nos cuenta muy contento que tuvo una gran amistad con Antonio J. Pachano, el perijanero insigne, gran compositor del pueblo de Leonardo Núñez, Agustín Arteaga, Wolfang Romero, Víctor Hugo y Domingo Márquez. Con Pachano descubrió Marcelo la gaita y le recibía sus orientaciones, poco a poco sacaba las gaitas que sonaban y que le gustaban.

Aunque no nació en el Zulia, me atrevo a decir que adora más la gaita que muchos nacidos acá. José Marcelo Durán Riera oriundo de Escuque, Edo Trujillo. Nació el 16 de Enero de 1953. Forma parte de ese porcentaje de venezolanos que viven para y por los ritmos zulianos, admirador de la música de Tino Rodríguez, de Rafael Rincón González, Víctor Alvarado, Ricardo Ferrer, Mario Suárez y al poeta LuIs Oquendo Delgado. Aprendió a ejecutar el cuatro observando al auténtico gaitero, Jack Pérez y al músico innovador Nerio Franco.

Toca guitarra, cuatro, furro, charrasca, tambora. Fundó Gochigaita y Reencuentro Gaitero. Es una persona apacible, muy cordial y consecuente. Un enamorado sin igual de la reina patrimonial, el identitario canto nuestro: La Gaita. Ricardo Cepeda “El Colosal”, es el gaitero que más admira, lo acompañó en su programa Zulianizando al transmitirse en Zuliana 102 y actualmente lo sigue acompañando cada domingo de 9am a 12m en la FM Chiquinquireña 90.9.

Con Gochigaita en el famoso sitio popular, lugar donde ha vivido y vive la identidad musical de nuestra región, El Pozón del Saladillo hizo muchas presentaciones en los doce meses del año, acompañando Jaime Indriago, Fernando Rincón, LuIs Escaray, Ricardo Cepeda, entre otros. Él animador de este conjunto y creador del nombre fue el locutor destacado Ramón Castellano.

Ha homenajeado a distintos personajes de nuestra región en Santa Lucía, al querido poeta LuIs Oquendo Delgado, al hall de la fama LuIs Aparicio. Es un frecuente parrandero, Reencuentro Gaitero es un evento en donde se ubican un compendio de exponentes e instrumentistas, donde viven la gloria de ser gaiteros de altura. José Tineo, Guillermo “Memo” Larreal, Edgar Álvarez, Carlos Sánchez “Rookie”, LuIs Cohen, LuIs Añez, Ricardo Hernández, Argenis Carruyo, entre otros. De esta forma homenajea tres figuras por acto musical.

Las “caimaneras” son su pasión, le encanta ver concentrado al pueblo zuliano disfrutando de las gaitas, allí participa la gente que toca al lado de figuras, insignes personajes apreciados por el público. Inició haciéndolo en la afamada esquina de Diego Arria, en El Empedrao, contaban con la presencia de Lula López, Ricardo Cepeda, Nelson Romero, Germán Ávila, Enrique Gotera.

No tuvo la oportunidad de conocer al parroquiano Astolfo Romero, aunque lo buscó muchas veces. “Yo iba todos los días a Santa Lucía para conocerlo, pero no se dió, hubiese querido conocerlo “. Marcelo es un músico empírico, en su repertorio podemos disfrutar no solo de gaitas, toca muy bien la música de Gualberto Ibarreto, Simón Díaz, Boleros, Baladas, distintos géneros que hacen muy grata la participación de Durán en cualquier parte.

“Yo hice mi vida en El Empedrao”, Nos cuenta recordando entre risas, que al conocer a Jack Pérez gracias a Diego Arria,el célebre personaje amable de la popular tienda La Sorpresa, Jack le ofrece transmitirle parte de su conocimiento, invitándolo a su casa. Nerio Franco también lo instruía, lo enseñó a tocar piano: “Él hacía con la mano izquierda los acordes, y yo con la mano derecha hacía la melodía”.

Enseñaba allí en Santa Lucía a un grupo de más de 10 niños, sin fines de lucro, por pura pasión, acción que le sumaría el cariño de toda la vecindad de esa querida parroquia. Todos los días lo acompaña la gaita, vive practicando, estudiando, aún con el pasar los tiempos el profesor Marcelo Durán, siente encendida e inapagable la llama del cariño por la gaita. Se le reconoce su talento y se aplaude su labor.