¡Increíble! Este es el caracol más grande del mundo

Julio 26, 2017 - 6:27 am

Un caracol gigante se ha viralizado tras la publicación de su foto en la red social Twitter, que revela su enorme tamaño.

“Por favor, mi conejo, está muy enfermo”, escribió una usuaria estadounidense mientras publicaba la imagen que ya supera las 128.000 interacciones y los más de 46.000 retweets.

Se trata del Achatina achatina, nombre científico del caracol gigante africano, una especie nativa de África Occidental que suele encontrarse en las costas de Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Togo y Benin.

El molusco gasterópodo que puede llegar a alcanzar los 30 x 15 centímetros de tamaño en su concha, se ha convertido en el animal de compañía de muchos norteamericanos por lo exótico de su aspecto, aunque su tenencia está completamente prohibida por ser considerado una especie invasora bastante grave, que podría afectar adversamente la agricultura, los ecosistemas naturales, la salud humana o el comercio cuando llega a un hábitat que no es el suyo, debido a su rápida reproducción y su voracidad, según explica la Agencia de Especies Invasoras del Estado de Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.).

Pese a la polémica, la tuitera aclaró que el animal no era suyo y que la imagen la encontró en Internet sin una fuente clara.

Please. My rabbit. He’s very sick. pic.twitter.com/MSejV0hvtn

— madds (@whatmaddness) 23 de julio de 2017