Muchas reflexiones se deben hacer luego del evento de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente; para quienes gobiernan a pesar que lograron llegar al 30 de julio de 2017 y promover la idea de que es un triunfo del pueblo; y para la oposición tras las acciones desencadenadas a lo largo de los últimos meses que han generado mayor frustración y aumento de los problemas sociales. Está claro que la intención natural de la ANC es que el gobierno obtenga poderes supra constitucionales que le permita seguir gobernando por medio de la fuerza y el miedo sin importar si en el futuro aprueban la reforma de la constitución de Chávez. Seguro el presidente estará pensando en cómo debilitar a sus adversarios internos, aquellos quienes le declararon públicamente sus desacuerdos, quienes apostaron al fracaso de la propuesta así como a todos los países que afirmaron que desconocerían a su gobierno. La lucha a lo interno del gobierno es evidente y los radicales intentaran apoderarse de la conducción de la ANC; mientras que los principales problemas de los venezolanos se agudizan como la inflación, inseguridad, escasez, especulación, lo que hace vivir al gobierno en un ilusionismo político al tener mucho poder pero con mínima autoridad, donde el hambre se convierte en un arma letal para el gobierno.

Sin embargo, durante los días de protestas se gestó el nacimiento de una nueva oposición dentro de la oposición que unos llaman “La Resistencia” y otros, como José Arteaga le denominan “Los sin opción”, los cuales han perdido tanto que son atrevidos en sus acciones y se deslindan de los mandos de los grupos políticos, los cuales podrían capitalizar simpatizantes que sienten que la MUD es tímida y débil con el gobierno. En tanto, la MUD debe entrar en una revisión profunda a lo interno, quienes vendieron la promesa de que sacarían al gobierno con la agenda de protestas y evitarían la elección de la ANC deben pedir disculpas a sus seguidores, rectificar y plantearse una agenda diferente de acciones que puedan generar mayores beneficios. La MUD ahora más que nunca necesita un gerente de crisis. La vocería actual debe ser renovada, principalmente los radicales, la noticia del 30 de julio no era que los centros de votación contaban con pocos electores, eso era predecible con el 76% que rechaza al gobierno, la noticia fue que con minoría lograron elegirla.

Por su parte, el gobierno debería pedir disculpas por mentir al exponer que la ANC era necesaria para resolver los múltiples problemas, que además han sido provocados por el actual gobierno. Decepción, frustración, desánimo, confusión, estarán presentes para quienes dieron todo en los 112 días de protestas. Aunque en los discursos de los actores políticos se escuchen frases como “esto no ha terminado”, “ahora más que nunca hay que salir de este gobierno”, y “hay que desconocer al gobierno”, aunque se escuche esperanzador en la realidad es muy diferente. Mientras las Fuerzas Armadas sigan respaldando al gobierno no habrá quiebre porque con marchas este gobierno no se marcha.

A pesar de la desilusión de miles de venezolanos que sienten que no hay razones para seguir luchando y deciden abandonar las calles e incluso el país, es ahora cuando se inicia una nueva etapa. En las estrategias bélicas cuando un general junto a su equipo pierde la batalla de inmediato lo sustituyen y arman otro equipo de combate; lo mismo debe hacer la MUD y presentar otro equipo estratégico de combate.

Al gobierno se le desequilibran los escenarios políticos, en caso de que quienes amenazaron internacionalmente cumplan o de que los que apoyan al gobierno institucionalmente dejan de hacerlo; a la vez de que, si el hambre crece, si no logran controlar el alza del mercado paralelo de divisas, el ciudadano que padece de miseria y hambre no lo aguantará. Ahora el paso es evaluar la inscripción o no de los candidatos de la MUD a gobernador entre los días 8 al 12 de agosto de 2017; así como las acciones en la nueva etapa de lucha si será mantener la confrontación o se intentará llegar a acuerdos por la vía de la negociación. Como lo dijo Stannley Pettum “En política cuando se cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos no participar en escenarios electorales no es una opción aunque corras el riesgo de perder”.

S.H. Jesús Castillo Molleda (Politologo, Profesor, Emprendedor, Locutor)