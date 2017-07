Hace 63 años, Elvis Presley, grabó “That’s all right” el primer rock and roll de la historia

Julio 5, 2017 - 5:44 am

El 5 de julio de 1954 en Estados Unidos, Elvis Presley graba su primera canción llamada That’s all right.

“That’s All Right” es el primer sencillo lanzado por Elvis Presley & The Blue Moon Boys en 1954. La canción fue escrita por el cantante de blues Arthur Crudup, bajo el título de “That’s All Right, Mama”. La versión de Elvis fue grabada en julio de 1954, y lanzada el 19 de julio de 1954 con “Blue Moon of Kentucky” en el lado B.

Siempre la primera

En 2004, fue colocada en la posición n.º 112 en la lista de Rolling Stone de las las 500 mejores canciones de todos los tiempos. la grabación de Elvis presley está considerada como la primera canción de rock and roll de la historia.

El Rey

Elvis Aaron Presleynota (Tupelo, Misisipi, 8 de enero de 1935-Memphis, Tennessee, 16 de agosto de 1977) fue un cantante y actor estadounidense considerado de los más populares del siglo XX, considerado como un icono cultural y conocido ampliamente bajo su nombre de pila, Elvis.

Se hace referencia a él frecuentemente como «el Rey del rock and roll» o simplemente «el Rey».

Nació en Tupelo, Mississipi, pero cuando tenía 13 años se mudó junto a su familia a Memphis, Tennessee donde, en 1954, comenzó su carrera artística cuando Sam Phillips, el dueño de Sun Records, vio en él la manera de expandir la música afroamericana.

Acompañado por el guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Bill Black, fue uno de los creadores del rockabilly, un estilo de tempo rápido impulsado por un constante ritmo que consiste en una fusión de música country y rhythm and blues.

