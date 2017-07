Hace 113 años nació Pablo Neruda, “el poeta más importante del siglo XX en cualquier idioma” (Frases y poemas)

Julio 12, 2017 - 8:00 am

Descrito por Gabriel García Márquez como “el poeta más importante del siglo XX en cualquier idioma”, el chileno Pablo Neruda (de nombre real Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto) fue, además de escritor, un destacado activista político, diplomático y militante comunista, que vivió un tiempo en el exilio.

Este insigne hombre de la poesía mundial nació el 12 de julio de 1904. A la juventud de Neruda pertenece el que es acaso el libro más leído de la historia de la poesía: “Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924)”, escrito a los veinte años, se habían editado dos millones de ejemplares a la muerte de su autor.

En 1971 obtuvo el Premio Nobel de Literatura y, este año, en el aniversario de su nacimiento, le rendimos homenaje con algunas de sus mejores frases y poemas:

“Para que nada nos separe que nada nos una”.

“Amo tus pies porque anduvieron sobre la tierra y sobre el viento y sobre el agua, hasta que me encontraron”.

“Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”.

“Es tan corto el amor y tan largo el olvido”.

“Me gustas cuando callas porque estás como ausente”.

“De todas partes salta la semilla, todas las ideas son exóticas, esperamos cada día cambios inmensos, vivimos con entusiasmo la mutación del orden humano”.

“Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida”.

“Hay un cierto placer en la locura, que solo el loco conoce”.

