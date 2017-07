Julio 29, 2017 - 12:53 pm

El fútbol en la región sonríe porque uno de sus hijos predilectos está de vuelta. El Zulia Fútbol Club, que no ha cesado un solo día su trabajo para seguir mejorando en el todavía incipiente Torneo Clausura 2017 de Primera División, labró en las últimas horas una jugada de lujo a nivel de oficinas y ya puede decir, con total oficialidad, que Grenddy Perozo, uno de los máximos referentes en la historia del balompié regional, vestirá nuevamente la camiseta negriazul.

Este orgullo zuliano, el del grito de gol a brazos abiertos y cráneo ensangrentado contra Paraguay en aquella recordada Copa América de Argentina 2011, volverá a enfundarse los colores de la escuadra de La Victoria tal como lo hizo en el Torneo Adecuación 2015 en el que disputó 12 encuentros (10 de titular) en los que dejó la cifra de 1.066 minutos dentro de la cancha.

El defensor central de 31 años de edad aportará no sólo experiencia y jerarquía a la oncena Petrolera sino también juego, ya que proviene del club Sport Boys Warnes de la competitiva liga boliviana en el que dejó un rol protagónico con 35 apariciones en las que hasta en 30 formó parte del once titular. Con el conjunto altiplánico disputó fase de grupos de la Conmebol Libertadores Bridgestone 2017 viendo acción en tres compromisos, todos desde la formación inicial.

Grenddy Perozo a protagonizar

Perozo, conocido por el ámbito futbolístico zuliano como “El Káiser de Haticos”, no pudo esconder su gran emoción de volver a jugar “en mi tierra y ante mi gente en las tribunas”, así como tampoco algo que no tuvo recelo de mencionar en sus primeras declaraciones: su ambición.

“Estoy contento por regresar a mi tierra. No quería ir a otro lugar por ir, sino que elegimos un club con potencial crecimiento y talento para ganar cosas importantes. Elegí el momento justo para regresar, pues nunca he podido ganar algo con un club zuliano y vengo para eso”, expresó el formado en la escuela “Dancy Bravo” del sector Haticos.

“Lo que fue la campaña de 2016 y la Copa Libertadores de 2017 me tocó verla desde afuera, pero con muchas ganas de haber estado aquí. Me sentí orgulloso como zuliano de volver a ver el estadio lleno y no tengo dudas que podemos repetirlo, pues contamos con un excelente grupo y un director técnico ganador”, confiesa el zaguero que se vistió por primera vez de futbolista profesional en el año 2000 con el Zulianos FC dirigido por César Farías.

La reciente conclusión del Torneo Boliviano (casi a finales de junio) y el hecho que se mantuvo entrenando le permite al jugador autoevaluarse como “listo” para llegar al más alto nivel. “Vengo con ganas de llegar, adaptarme al grupo, cosa que no será difícil porque conozco a muchos, y estar a disposición del cuerpo técnico desde la próxima fecha si ellos lo deciden”, sentenció.

“Guayco” al Cúcuta Deportivo

Por otra parte, este viernes en horas de la noche, se confirmó que el mediocampista argentino Luciano Guaycochea sale oficialmente del Zulia Fútbol Club para reforzar las filas del Cúcuta Deportivo FC de la segunda división de Colombia.

La institución negriazul desea a “Guayco”, pieza importante de los logros conseguidos por el cuadro negriazul en 2016 y 2017, mucho éxito en sus nuevos retos profesionales.

Con raíces profundas

Manuel De Oliveira, Vicepresidente Ejecutivo del Zulia FC, expresó con beneplácito el proceso que trajo al zaguero de vuelta.

“Para nosotros es un gusto poder contar nuevamente con un jugador y persona como Grenddy, no sólo por el hecho de ser zuliano sino porque, se trata de uno de los defensores más importantes del país en los últimos tiempos; un jugador con una trayectoria impecable en la selección y múltiples clubes en el extranjero”, expresó el ejecutivo.

“Es un futbolista con solidez y liderazgo -prosigue De Oliveira- sabemos que nos ayudará en este torneo al igual que en la próxima temporada. Hacer que regrese al país le da nivel a la competición, es una gran noticia para el fútbol venezolano que un jugador como él esté de nuevo en casa”, puntualizó sobre la incorporación de Grenddy Perozo.

Prensa Zulia FC