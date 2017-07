Gobierno ordena “mano dura” contra medios privados que promuevan “terrorismo mediático”

Julio 31, 2017 - 8:03 pm

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, ordenó al vicepresidente de la República, Tareck El Aissami poner “mano dura” contra medios privados que no se apeguen a la Constitución y en cambio promuevan el “terrorismo mediático”.

El mandatario nacional en rueda de prensa desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), criticó que medios como Venevisión y Televen no realizaran operativos para hacer la cobertura de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Destacó que los operativos especiales de cobertura de cadenas televisivas promueven el ejercicio democrático. En ese sentido, cuestionó a dueños de medios ¿Están comprometidos con la Constitución y la democracia o tendremos que tomar medidas?”.

Rechazó que en cambio de realizar la cobertura, se pasaran imágenes que asegura corresponden a “terrorismo mediático”.

Advirtió a dueños de medios: “No voy a permitir golpes de Estado. No lo voy a permitir. Lo que hicieron ayer es inaceptable desde el punto de vista político. No lo vamos a permitir, mano dura le encargo al Vicepresidente ejecutivo”.

En el mensaje a dueños de medios privados agregó: “Sé sus apellidos, propiedades, sé todo, y si no me intimidad las sanciones del imperio (Estados Unidos), no me intimida nada en este mundo”.

Noticia al Día