Germán Ferrer, sobre pruebas grafotécnicas: Es mentira lo que está diciendo el defensor

Julio 14, 2017 - 9:43 am

El diputado del GPP, Germán Ferrer, calificó como una “mentira” las declaraciones del defensor del pueblo, Tarek William Saab, en las que aseguró que las pruebas grafotécnicas realizadas por el Cicpc a la firma de la Fiscal en actas del Consejo Moral Republicano resultaron positivas.

“Esto es infame, porque además es mentira lo que está diciendo el Defensor del Pueblo. No me cabe la menor duda de que las pruebas que están haciendo son sobre otras actas y no precisamente las actas donde la Fiscal se inhibió sin la aceptación de los magistrados”, manifestó Ferrer en el programa Contrapeso, de Unión Radio.

El parlamentario aseveró que “el acta que verdaderamente la Fiscal firmó eso ha circulado por todo el país”.

“Queda muy mal como institución y como persona el señor Tarek William Saab al expresar estas cosas que son absolutamente falsas”, sostuvo.

Saab informó ayer, durante un contacto telefónico con VTV, que las pruebas grafotécnicas realizadas a las actas en las que el Consejo Moral Republicano selecciona los candidatos a magistrados del TSJ revelan que la firma se la fiscal Luisa Ortega Díaz en dichos documentos es original.

