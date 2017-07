Geraldina Colotti: Medios internacionales nunca dicen de los guardias nacionales humillados y asesinados

Julio 19, 2017 - 9:27 pm

Los medios internacionales de la información nunca dicen de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que son humillados, heridos y asesinados por los manifestantes violentos de la oposición venezolana, que hacen ver como pacíficos.

Tal pronunciamiento fue formulado en el Centro de Autogestión Popular de Florencia, por la periodista Geraldina Colotti, exmilitante de las Brigadas Rojas de Italia, durante el evento que realiza el Consulado General de Venezuela en Milán, conducido por los cónsules Eduardo Barranco y Lorena Mavárez Lameda, en las ciudades del norte del país europeo, con la finalidad de desmontar las mentiras de las agencias internacionales de la noticia al servicio del imperio gringo.

Colotti dijo que Venezuela es una trinchera de civilización de socialismo contra la barbaridad, “una barbaridad que vemos todos los días transformada por los medios de comunicación en su contrario, un cuento al revés que presentan los violentos, los fascistas, que trancan las calles y matan con armas que vienen de norteamérica, con equipajes que cuestan más de cien sueldos mínimos”.

La periodista añadió que los medios siempre presentan a esos manifestantes como pacíficos que enfrentan a una violenta dictadura que reprime. “Una rebeldía de los ricos como en 2014 que quiere aprovechar una vez más las riquezas de Venezuela que ahora está en beneficio del pueblo”.

Geraldina Colotti explicó que Venezuela deja abierta una esperanza, un ejemplo, por esos es considerada por norteamérica una amenaza inusual y extraordinaria, a pesar de que el Ejército venezolano no ha atacado a nadie, “es un Ejército de libertadores, pero para el imperio no hay nada más peligroso que se le diga a los pueblos que es posible tomar su propio destino, que es posible no morirse de hambre.

Antes, Guido Sganza, del Centro Popular de Autogestión Florencia Sur, saludó a las compañeras y compañeros que llevan a cabo la revolución bolivariana. “Desde siempre nos solidarizamos con los pueblos que luchan contra el imperialismo, en contra de los EEUU, así como lo hizo Chávez y como se sigue haciendo en Latinoamérica y todo el mundo”.

El cónsul Eduardo Barranco, fue el encargado de iniciar este encuentro explicando las causas y las consecuencias de la crisis venezolana que es tergiversada en el mundo, por parte de los medios de comunicación que obedecen a los intereses imperiales.

Barranco también refirió sobre el simulacro de la Constituyente que rebasó las expectativas de participación de un pueblo asediado por la derecha terrorista, que quiere paz y que se haga justicia con los asesinos.

El diplomático indicó que las elecciones de la Constituyente pautada para el 30 de julio son la esperanza de un pueblo que sufre una guerra, un permanente golpe de estado inducido y financiado por los EEUU que se quiere apropiar de los recursos naturas de la Patria de Bolívar.

Nota de prensa / Noticia al Día