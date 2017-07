Julio 30, 2017 - 6:56 pm

Más de diez días lleva el futbolista, Edgar Rito privado de libertad. Su esposa, Jailin Almarza, ha denunciado que el jugador no es ningún delincuente y que espera que su caso sea considerado por las autoridades. El delantero estaba presente en las pasadas protestas del 20 de julio, fecha en la que fue detenido en el distribuidor El Trigal en Valencia.

“Hemos ido y venido con abogados, recolectando documentos para acreditarlo como jugador de fútbol, que no es un delincuente, que se encuentra en Valencia porque está jugando con un club local. Estamos su mamá y yo, guerreando, no nos trajimos a la bebé por la incomodidad del cambio de ciudad. No te digo que no estamos afligidas, pero luchamos para darle apoyo a Edgar. Lo visitamos donde se encuentra, pero lo vemos de lejitos, no hemos tenido tiempo ni para ponernos tristes. Se espera que haya una audiencia esta semana y reconsideren su caso. Él es un deportista, un atleta, siempre alejado de los problemas”, dijo Almarza a Panorama.

Actualmente, Rito se encuentra en la Comandancia General de Carabobo. “No está con delincuentes comunes. Habían amenazado con llevarlo a Uribana, pero no han podido por el tema de las protestas. Dios nunca desampara a uno, tenemos fe en que quede libre pronto”, finalizó.

Cabe destacar que rito pasó por la filas del Zulia FC, Unión Atlético Maracaibo y JBL, actualmente el futbolista, de 29 años, juega para el club Gran Valencia.

Noticia al Día