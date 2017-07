Julio 17, 2017 - 2:23 pm

Francesco Totti cuelga las botas. A sus 40 años, el centrocampista italiano ha anunciado finalmente hoy de forma oficial su retirada como futbolista y, tal como estipula su contrato, pasará a formar parte de la directiva de la Roma, el único equipo de toda su carrera, ejerciendo una función de colaborador del director deportivo Monchi y del nuevo entrenador Eusebio Di Francesco.

Totti anunció su retirada a través de su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “Acaba la primera parte de mi vida de futbolista, ahora empieza otra más importante. Empiezo desde el inicio. Necesitaré algo de tiempo para aprender, paso a paso, con tranquilidad y serenidad la función que me conviene más. Por eso, me pondré a disposición de esta sociedad, desde los juveniles al Presidente. Hasta el 28 de mayo solo pensé en el fútbol, en divertirme y dar una importante contribución al equipo. Ahora paso página, cambio de registro. Pensaré en una nueva función que me entusiasme y me aporte muchas cosas nuevas y bonitas.¿Cómo debéis llamarme? Seguid llamándome Francesco. Como siempre”.

En una entrevista al canal de TV de la Roma, Totti confirmó que “finalizó mi etapa como jugador y ahora iniciaré la etapa de dirigente, esperando lograr lo que logré en el terreno de juego. El fútbol lo es todo para mí, es mi pasión, mi diversión, es amistad, anotar goles. Es algo que toca todo lo importante de mí”.

‘Il Capitano’ jugó su último partido con la Roma el 28 de mayo ante el Genoa en la jornada final de la Serie A tras 25 temporadas consecutivas vistiendo de ‘giallorosso’. “El día de mi retirada fue histórico e importante, lo recordaré siempre. Será difícil explicar a las personas lo que sentí ese día”, confiesa el ya exlegendario jugador Francesco Totti.

