Florido: Debemos comenzar a hablar de un proceso de negociación política

El diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional –AN- y dirigente de Voluntad Popular –VP-, señaló que lo ocurrido el domingo 30 de julio en los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente –ANC-no ha sorprendido a ningún venezolano y solo demostró que la debilidad del gobierno es mayor de lo que se pensaba. “Inflar las cifras, casi cuatriplicarlas, indica que el mensaje que quería enviar (el presidente Nicolás) Maduro es que saco más votos que los obtenidos el pasado 16 de julio en la consulta de la AN”.

Florido destacó que el otro propósito de Maduro con la ANC es desmoralizar a los venezolanos para que “veamos que no hay salida y que ellos tienen el poder para hacer los que les da la gana y, en tercer lugar, hacerle ver a la comunidad internacional que la ANC es más legítima que la AN, en cuarto lugar es una manera de moralizar a su tropa que vio como estaban vacios los centros de votación y que presencio lo que ocurrió ayer y, en quinto lugar, además tratar de engañar a la misma Fuerza Armada Nacional –FAN- que concurrió a los centros y los vio vacíos”.

En el espacio En Sintonía de Unión Radio, el parlamentario de la Mesa de la Unidad Democrática destacó la contundencia de los pronunciamientos de la comunidad internacional. “La lucha tiene que ser más fuerte, no podemos rendirnos, no podemos tener un sentimiento de que no se han hecho las cosas”.

Florido destacó los pronunciamientos de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, México, Panamá, Costa Rica, Chile, Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Paraguay y de distintos países que conforman la región. “Ha habido pronunciamientos fuertes que van a impedir que esta ANC se haga viable”.

Precisó que los diputados de la AN seguirán yendo a la AN, tomando acciones nacionales e internacionales pero también “seguiremos liderando las calles”.

“El régimen está más débil que nunca y quiere aparentar que esta fuerte”, puntualizó Florido.

El parlamentario opositor considera que en Venezuela se impone un proceso de negociación. “No hay forma de que la ANC destranque el juego e nivel económico, el mundo le da su reconocimiento a la AN electa por 14 millones de venezolanos y esta ANC no va a ser el instrumento para que Maduro obtenga los recursos financieros que requiere para aumentar su popularidad y mantenerse en el poder”.

