Julio 3, 2017 - 12:15 pm

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, envió un mensaje a los venezolanos a través del cual afirma que asumirá la primera línea de defensa por el rescate de la democracia en Venezuela.



“Como Fiscal General de todos los Venezolanos tengo el deber de expresar mi firme decisión de defender la Constitución y velar por su fiel cumplimiento… Mi rol de Fiscal General exige y demanda asumir la primera línea de defensa de nuestro Estado Republicano y marcar el camino de nuestro pueblo”, aseveró a través de un video.

Destacó que desde el Ministerio Público se ha venido luchando incansablemente para garantizar la vigencia de la Constitución y resaltó que las instituciones deben funcionar y se deben respetar, “es por ello que ante los ataques y las amenazas sobre el país, el MP no se intimidará y mucho menos se entregará sin luchar las libertades y los derechos de los venezolanos”, afirmó.

La Fiscal hizo un llamado a los venezolanos a sumar esfuerzo por el rescate del país. “Llamo a quienes amamos esta patria y a quienes queremos calidad de vida a defender pacíficamente y sin violencia lo que por derecho nos corresponde… Nuestra lucha no tiene colores políticos. Ahora más que nunca debemos unirnos, sumar esfuerzo para restituir el estado de derecho, la independencia de los poderes públicos y la calidad de vida; lo que está en juego es el futuro y no podemos perder a Venezuela. Rendirse no es una opción”, señaló.



Noticia al Día