Ferrer asegura que aunque el TSJ la destituya, Ortega Díaz seguirá siendo la FGR

Julio 9, 2017 - 10:38 am

El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela –PSUV-, periodista Germán Ferrer, calificó de ilógico y trágico el Antejuico de Mérito que el Tribunal Supremo de Justicia –TSJ- esté adelantando contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. “Es una situación trágica porque se están usando algunos elementos que trasgreden la ley, con un TSJ que evidentemente es ilegitimo e ilegal puesto que algunos magistrados no están ajustados a derecho, sin embargo, han creado una situación contra la fiscal que, por cumplir con la ley, ha sido sometida a un Antejuicio de Mérito”.

En entrevista a Carlos Croes en Televen, Ferrer lamentó que en estos momentos en Venezuela no hay estado de derecho lo que permite realizar una cantidad de arbitrariedades como estas situaciones a las que han sometido a la FGR (…) Han instrumentado congelar sus cuentas, prohibición de salida del país, prohibición de enajenar y gravar, una condena sin haberle hecho un juicio, todo eso configura una violación a la ley y al estado de derecho”.

Al referirse al nombramiento por parte del TSJ de Katherine Harrington como vicefiscal, Ferrer destacó que solo la FGR puede designar este cargo y luego puede ser ratificado por la Asamblea Nacional –AN-. “El TSJ se ha tomado estas atribuciones que no le corresponden y han violentado la ley (…) aquí hay un nuevo conflicto de poderes”.

“La FGR desconoció el TSJ por su ilegitimidad sencillamente, ellos están haciendo todo ese circo con el nombramiento de la vicefiscal”, acotó.

Sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente –ANC Ferrer nuevamente expresó su rechazo a un proceso que no ha sido convocado por el pueblo. “Esa constituyente no tiene los fines que ha planteado el presidente Nicolás Maduro: constitucionalizar las misiones, buscar la paz, un nuevo modelo económico. El trasfondo es otro, que es perpetuar en el poder un grupo de personas que no es del país que ha demostrado que es incapaz de resolver los problemas fundamentales del país”.

“Se está engañando al pueblo lamentablemente con unas propuestas que no obedecen al espíritu de lo que tiene que cumplir una constituyente”, aclaró.

Para concluir ratifico su condición de chavista pero matizó que no está de acuerdo con una nueva corriente surgida en el seno del gobierno que no se corresponde al legado de Hugo Chávez. “Soy y mantengo los principios del chavismo originario y crítico”.

Unión Radio