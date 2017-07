Familiares de la periodista que se lanzó del octavo piso del HUM aún no salen del asombro

Julio 19, 2017 - 3:21 pm

“No tenía vicios, no tenía problemas, no tenía novio, no estaba enferma”, así y de forma tajante los familiares de la joven periodista Chirly Báez, destacaron a las afueras de la morgue en Maracaibo que aún están incrédulos por la decisión que tomó la profesional de la comunicación para quitarse la vida este martes, al lanzarse del octavo piso del Hospital Universitario de Maracaibo.

Solo ella sabe el porqué de esa decisión, puesto que en ningún momento mostró una actitud diferente a la de su personalidad. Chirly fue descrita como una joven alegre, bullanguera, guachafitera y que representaba la alegría de su casa.

Es por ello que sus familiares quedaron atónitos cuando fueron avisados de lo sucedido. Una llamada telefónica de parte de uno de los oficiales de seguridad del HUM a Mariory, tía de Chirly, desconcertó a la familia.

Al llegar a la Emergencia del centro hospitalario se enteraron de lo sucedido. La joven de 25 años, graduada desde hace unos tres años de periodismo Audiovisual en LUZ y recién graduada de un curso de inglés en el Cevaz, se lanzó del octavo piso del HUM cerca de las 3.30 de la tarde.

Chirly subió hasta el octavo piso, abrió un ventanal y posteriormente se lanzó al vacío. Fue auxiliada por efectivos bomberiles de la estación 3, quienes acudieron con las Unidades de Rescate y la trasladaron hasta la emergencia de dicho centro de salud. La joven presentó fractura de cráneo, politraumatismo generalizado, fracturas de miembros inferiores y superiores, y que falleció cuando era intervenida quirúrgicamente, cerca de las 5.00 de la tarde.

“No creemos lo sucedido. No sabemos por qué hizo eso si ella en diciembre se iba para España. Allá esta su hermana y se iba con ella, ya tenía todo cuadrado”.

La joven periodista residía en el barrio Panamericano.

