Facebook convierte su cámara en una fábrica de GIFs

Julio 16, 2017 - 9:42 pm

Facebook sabe que sus usuarios tienen una debilidad por los GIFs y está poniendo todo su empeño en crear nuevas herramientas para potenciar su uso.

El pasado mes de junio, la red social habilitó la opción de añadir Gifs en los comentarios y, a partir de ahora, la cámara contará con la opción de crearlos. Los usuarios podrán grabar sus propias imágenes animadas sin necesidad de acudir a los ya establecidos por GIPHY.

Los usuarios podrán acceder a la herramienta en el icono de la cámara

Los GIFs creados a través de la cámara de Facebook duran unos pocos segundos y se pueden utilizar todos los efectos y marcos de la aplicación para después publicarlo en las historias de Facebook, en el perfil o guardarlo en el dispositivo. Para acceder a la nueva función, los usuarios deben entrar dentro de la cámara, en el icono situado en la parte superior izquierda, y deslizar el dedo hacia la derecha para empezar a crear sus propios GIFs.

La opción ha sido anunciada este viernes 14 de julio por The Next Web y, hasta ahora, no está disponible en todos los teléfonos, lo que sugiere que podría habilitarse de manera gradual para todos los sistemas operativos y usuarios.

Desde el pasado mes de junio, Facebook aumentó la interacción en los comentarios añadiendo la opción de integrar GIFs sin necesidad de buscarlos fuera de la red social. Las imágenes animadas de GIPHY están disponibles directamente para los usuarios, quienes pueden añadirlas directamente desde su perfil.

La nueva herramienta se anunció con motivo de la celebración del 30 aniversario de los GIFs, uno de los formatos más importantes y representativos de la historia de internet.

Hipertextual