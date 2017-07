Julio 7, 2017 - 9:19 am

El próximo 13 de septiembre se cumplirán 21 años del asesinato de Tupac Shakur, hoy por hoy el rapero más influyente y considerado el mejor de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. Su memoria y su legado siguen estando muy presentes, por ese motivo, la subasta de una carta enviada a Madonna desde la cárcel podría alcanzar cifras millonarias.

Desde el 19 al 28 de julio, los seguidores del músico podrán pujar por la misiva en Gotta Have Rock and Roll, por un valor inicial de 100.000 dólares.

¿El motivo? La confesión que realiza el neoyorquino a la que había sido su pareja en secreto explicándole los motivos de su ruptura. Una epístola repleta de palabras de cariño y admiración del artista cuando cumplía presidio tras ser condenado por una agresión sexual.

“Para ti ser visto con un hombre negro no pondría en peligro de ninguna manera su carrera, te haría parecer incluso más abierta y emocionante”, le admitió el compositor a la cantante de Míchigan. “Pero para mí al menos, en mi percepción previa, me sentía como si mi imagen estuviera defraudando a la mitad de la gente que me hizo pensar lo que yo era”, añade. “Nunca quise hacerte daño”, subrayó Tupac, como muestra del enorme daño que le había causado su ruptura.

Una romance muy especial para la empresaria de 58 años, que en una entrevista de televisión admitió el affaire. Ambos se veían en bares y en cafeterías y el mismo año del fallecimiento de Shakur, a los 25 años tras recibir tres disparos a la salida de un combate de boxeo en Nevada, la pareja conformada por este y Madonna habló de tener un hijo juntos.

La Vanguardia