Julio 18, 2017 - 7:54 am

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo, manifestó desde la 73 Asamblea Anual de Fedecámaras en Maracaibo, que el poder ejecutivo “no ha entendido” que el sector empresarial “no es el enemigo”, sino que, al contrario, “son el aparato productivo del país”.

Durante su intervención en el acto de instalación de dicha asamblea, Trejo destacó la labor y el trabajo de los empresarios venezolanos, reconociéndolos como un ejemplo para el país. “Ustedes se han convertido en la levadura moral de nuestro pueblo”, destacó.

“Venezuela demostró el domingo que necesitamos empresarios, necesitamos en quién creer, necesitamos gente que tenga fe. Que se reinvente, hable del optimismo inteligente, pero también de la invención que tienen los hombres y mujeres de Venezuela (…) sin los empresarios no hay futuro. El gobierno no ha entendido que ustedes no son los enemigos, que ustedes son el aparato productivo del país, el brazo ejecutor del esfuerzo de un país. Los empresarios que producen futuro”, sentenció la alcaldesa Eveling Trejo.

Noticia al Día