Este jueves se revelarán los nominados al Emmy 2017

Julio 13, 2017 - 10:02 am

Este jueves 13 de julio por la mañana se anunciarán a los nominados al Emmy 2017, el mayor premio a las series de TV. El Wolf Theatre (Los Ángeles) es el lugar indicado para dar a conocer los nombres, evento que se verá en todo el mundo por la web emmys.com.

Horario para el anuncio

Perú: 10:30 a.m.

México: 9:30 a.m.

Panamá: 10:30 a.m.

Costa Rica: 9:30 a.m.

Venezuela: 11:30 a.m.

Colombia: 10:30 a.m.

Ecuador: 10:30 a.m.

Chile: 12:30 p.m.

Argentina: 12:30 p.m.

Brasil: 12:30 p.m.

Estados Unidos (horario el Pacífico): 8:30 a.m.

Estados Unidos (horario del este): 11:30 a.m.

España: 5:30 p.m.

Presentadores

El anuncio de nominaciones a la sexagésima novena entrega de los Emmy corre por cuenta de los actores Anna Chlumsky y Shemar Moore. La primera empezó en el negocio desde niña y ahora es una de las principales figuras de la comedia “Veep”; el segundo ganó el Emmy por su trabajo en “The Young and the Restless” y participó en “Criminal Minds”.

Hayma Washington, jefe y CEO de la Academia de Televisión (ente que otorga el Emmy), también se hará presente en el anuncio. “La industria nunca ha sido más dinámica o inventiva, y los narradores y creadores de contenido nunca han sido más prolíficos”, dijo.

Ausentes

Dos series de gran expectativa no compiten en el Emmy 2017: “Game of Thrones” y “Twin Peaks”, pues sus respectivos canales, HBO y Showtime, no presentaron candidaturas de sus nuevas temporadas.

Cuando se anuncien las nominaciones al Emmy 2017, “Game of Thrones” todavía no habrá emitido su séptima temporada, lo cual ocurrirá recién el domingo 16 de julio. “Twin Peaks”, por su parte, estrenó su tercera temporada el 21 de mayo. ¿Cuándo podrán ambas historias ser contendientes para el premio? En la ceremonia del 2018.

Dramas favoritos

Aquellas historias que en años previos no obtuvieron la estatuilla de Mejor serie dramática tendrían su revancha en el Emmy. Una de ellas es “Better Call Saul” de AMC y Netflix, precuela de “Breaking Bad” que este 2017 lanzó su tercera temporada.

En la misma situación están los dramas “Homeland” (Showtime), sobre una agente antiterrorista con problemas personales; “The Americans” (FX), donde una pareja de espías rusos simulan ser una familia normal; y “House of Cards” (Netflix), drama político.

¿Sorpresas?

Tal vez en el Emmy 2017 el premio mayor llegue a nuevos dramas. Netflix tiene dos candidatos con oportunidades de nominación: “13 Reasons Why”, que muestra las razones de una adolescente para cometer suicidio, y “Stranger Things”, sobre fenómenos paranormales en un pueblito en los años 80.

Otra novedad con posibilidades es “American Gods” (Amazon Prime Video), que sigue a un ex recluso contratado como guardaespaldas del dios nórdico Odín, el cual viaja por Estados Unidos para unir a los dioses antiguos en una guerra.

Tampoco podemos ignorar a “The Handmaid’s Tale” (Hulu), donde una mujer pierde los derechos sobre su cuerpo y se ve obligada a dar a luz para otras personas en la República de Gilead, nuevo nombre de los Estados Unidos tras una guerra civil.

Los últimos siete años la categoría de Mejor serie cómica en el Emmy ha sido monopolizada por dos títulos: “Modern Family” (cinco estatuillas) y “Veep” (dos estatuillas). Si bien es de esperarse que ambas sean nominadas otra vez; hay más historias que desean una oportunidad de victoria.

Netflix, por ejemplo, lanzó este año la comedia “One Day at a Time”, descrita como una de las mejores producciones del año. La compañía también podría conseguir la nominación de “Unbreakable Kimmy Schmidt”. Por su parte, se espera la nominación de los favoritos “Silicon Valley” y “Transparent”.

Los premios Emmy se entregan el domingo 17 de septiembre.

