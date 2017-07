Están entrampados (Luis Semprún Jurado)

Julio 21, 2017 - 7:29 am

“Productividad no es hacer muchas cosas sino eliminar todo lo que no debe hacerse”

MIGUEL A. GARCIA M.

Anacleto no se había dado cuenta de mi llegada. Estaba concentrado en lo que le decía a los que lo rodeaban en la mesa que, como alguna vez dije, dejó de ser nuestra para ser de todos. “Están entrampados de tal manera que ni siquiera saben como manejar el problema que sus propios tarifados les causan ahora a lo interno” comentó. En ese preciso momento notó mi presencia y me saludó con un gesto. “Son los más arrechos frente a un micrófono y una cámara de televisión; son los mas arrechos cuando andan con sus guardaespaldas o cuando están rodeados por sus guarimberos tarifados. Pero, ¿han visto sus reacciones cuando sus mismos simpatizantes los emplazan en tono poco amigable o cuando escuchan el tronar de una moto? A pesar de cargar espalderos sus caras expresan miedo, temor a lo que les pueda pasar. No han podido refutar el que se resguardan y envían a los pendejos a las primeras filas como carne de cañón o a ser ‘el muerto del día’, como confesara un encapuchado a una periodista que lo entrevistaba. Y es que el desencanto es mayor a medida que pasan los días porque, como no tienen convocatoria, se sienten fracasados. Alguien me dirá: ¿Y no es tener convocatoria la asistencia al plebiscito, el pasado domingo? Me atrevo a asegurar que la gente no salió por ellos sino porque está obstinada de tanta violencia, atracazo y plastón, que salieron a buscar la paz. El chavismo también participó alegremente en su simulacro y estaba todo el pueblo en la calle en paz. ¿Vio alguno de ustedes violencia el domingo, como la generada por estos tridisociados en todos los días anteriores? ¿Pueden creer que suman cuando trancan a sus propios simpatizantes en sus edificios, sectores o urbanizaciones, que no pueden ir ni a las farmacias a comprar medicinas esenciales, en casos de salud? En Internet existen los videos que muestran como los propios vecinos se pelean entre sí, como se agreden, como se insultan y como se amenazan. ¿Es esa la unidad que tanto pregonan? ¿Es esa la manera de devolverle la paz al país? ¿Creen que el fracasado llamado a paro general es la solución para tumbar al presidente? Parece que tienen mala memoria, puesto que el país y el chavismo han pasado por esto con anterioridad y han salido victoriosos. Esta vez no será la excepción; se quedarán de nuevo con los crespos hechos y con las ganas de tomar el poder, al que no han podido ni podrán llegar por medio de los votos. Las mentiras tienen patas cortas y al final, todo se sabe.”

El comentario viral en las calles trata de la gran cantidad de personas que salieron a expresar su opinión, de ambos lados, este pasado domingo. Por un lado el simulacro presentado por el CNE, con su fiesta popular para todos los venezolanos, y señalado como “chavista”, por la oposición y por el otro el plebiscito, o pleitecito como lo llaman informalmente, preparado y ejecutado por los partidos opositores que hacen vida en la MUD. El CNE considera innecesario presentar el total de personas que participaron de manera alegre en dicho simulacro, por ser eso precisamente, un simulacro para que la gente se familiarizara con la máquina de votar y con el proceso mismo. Pero no queda ni la menor duda de la marea de personas que abarrotaron los centros nucleados, hasta altas horas de la noche, para participar en el evento. Para el palangrista nacional y extranjero, estos hechos no existieron, pues su labor era invisibilizarlos y cumplieron.

Por el otro lado, al plebiscito le cambiaron el nombre a “consulta popular” para darle un matiz diferente y para tener mayor aceptación. Recuerden que plebiscito viene de plebe y la oposición no quería recordarle al pueblo que ellos lo ven como plebeyos. Lo único cierto es que nadie sabe cual es la verdad de los resultados obtenidos en esa

consulta porque la “honesta” organización quemó los cuadernos de votación “y que” para que el chavismo no pudiera amenazar a los trabajadores con botarlos con una nueva “Lista Tascón”. Debo recordarles que dicha lista fue elaborada por Súmate y luego negociada por un manojo de dólares. Bueno, primero dijeron que obtuvieron casi 6,4 millones de participaciones en el país y casi 800 mil en el exterior, pero al ver que el número era inferior a los votos sacados por Maduro en elecciones nacionales, se vieron en la “necesidad” de mejorar el maquillaje y decir que fueron 7,6 millones, que ni sus mismos seguidores le creen.

El chavismo señala que sólo participaron unos 2,4 millones, pero al ser tres preguntas, multiplicaron esa cifra por tres para obtener los 7,2 millones iniciales. Lo raro es que no han explicado que sucedió con los más de 900 mil “votos nulos” que se les salió dar a conocer. ¿Los sumaron, los restaron, o qué? Lo otro es que ¿cómo pueden decir los rectores garantes que harán una auditoría si quemaron todo? ¿Servirán las cenizas para ese propósito o llamarán a Mandrake El Mago para que les ayude? La “eterna rectora” de la UCV, García Arocha, apeló a la “integridad y honorabilidad” de los venezolanos, como si no supiéramos que tiene más de diez años sin hacer elecciones para autoridades en esa casa de estudio, ni tampoco la falta de moral e integridad de la mayoría de los integrantes de la MUD. Recordemos los muertos del revocatorio.

Creo que está nacional e internacionalmente aclarado que el plebiscito era totalmente ilegal, sobre todo luego de cambiar el texto de las preguntas hasta consultar si querían salir a como diera lugar, del Presidente, prácticamente, si querían que dieran un golpe de estado. Eso en vez de sumar lo que hizo fue restar en el plebischimbo, que es como lo ha bautizado el chavismo. Además, existen en Internet suficientes evidencias de cómo votaba repetida e impunemente una misma persona, porque no existió control alguno que lo impidiera, bajo el lema “acta mata voto”. Para qué mencionar las encuestas que dicen que el 88% de los venezolanos quiere paz y que el 56% quiere que Maduro termine su mandato. Creen que amenazando y gritando van a impedir que el 30J se realice la consulta para los constituyentistas de la ANC.

El 18 de julio, el ex secretario general de la MUD, Chuo Torrealba, tuiteó: “En 2002 también unos dijeron “hay que salir de esto ya, como sea, porque no aguantamos más”. La “radicalidad” nos costó 15 años más de destrucción”. Esto demuestra que llevan 15 años creyéndose sus propias mentiras y tratando de ocultar la verdad a lo interno de la MUD: pugna por intereses particulares y no por los del país. A ello debemos sumarle años de incitación al odio, a la violencia, al racismo, al caos, al no reconocimiento del otro que deja como consecuencia la imposibilidad de poder recoger a sus locos. Ahora queman a la gente, no permiten que nadie le auxilie y apedrean, patean y le tiran botellas al cadáver. Pero cuando los agarra la ley, son unas mansas palomas que no rompen un plato y los convierten en “presos políticos”, o se enferman.

Están entrampados porque piensan que conformando un gobierno paralelo van a salir de Maduro. Intentan por todos los medios que no ocurra lo que saben que pasará el 30J: elecciones de los constituyentistas. Ante el pánico que le tienen a la ANC y ante tanto fracaso, le imploran a los EEUU que intervenga e invada a Venezuela. Ya no pueden negar lo que Smolansky expresó en un foro en Miami, se revelaron sus planes y siguen tratando de engañar al pueblo, pero éste ya conoce a sus verdugos.

