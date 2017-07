Julio 23, 2017 - 6:06 pm

Llega la última semana del mes de julio, y con ella dos fechas que denotan en el contexto histórico que atraviesa la nación venezolana. Un 24 de julio hace 234 años nació el Libertador Simón Bolívar, quien con su coraje e ideales libertarios logró la independencia de seis naciones de hispanoamérica; cuatro días después (28 de julio), pero hace 63 años, se celebró el nacimiento de Hugo Chávez, expresidente de Venezuela quién arraigó en el pueblo más humilde la imagen de un líder trascendental.

Simón Bolívar, el LIBERTADOR

El 24 de julio de 1783 nació el Libertador Simón Bolívar, quien con su espíritu de libertad y su sueño de una América emancipada, logró convertirse en un soldado inmortal para millones de personas que este lunes celebran los 234 años de su natalicio.

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco, nació en Caracas, Venezuela. Sus padres fueron Juan Vicente Bolívar y Ponte y doña María de la Concepción Palacios y Blanco, ambos criollos.

Fue bautizado el 30 de julio en la Catedral de Caracas. Vivió los primeros años de su vida bajo el cuidado especial de la Negra Matea y tuvo grandes maestros como Andrés Bello, José Antonio Negrete, Guillermo Pelgrón, el padre Francisco Andújar, pero quien mayor infuencia ejerció sobre su formación en los años iniciales fue Simón Rodríguez.

Por cosas del destino sus padres murieron cuando era muy pequeño, pero eso no impidió que su infancia fuera feliz, contrario a algunos cuentos, Simón creció como un muchacho alegre, juguetón y de muy buenos sentimientos. Nadie duda de su educación, Simón Rodríguez, su maestro, amigo y mentor, constituyó una parte fundamental de los ideales sembrados en un joven, que tan solo unas décadas después libertaría a nuestra Venezuela, a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

A los 14 años ingresó al batallón de milicias de blancos voluntarios de los valles de Aragua. Un año más tarde se graduó de subteniente, con la calificación de sobresaliente en aplicación.

El 19 de enero de 1799 viajó a Madrid, España, donde conoció a María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, con quien se casó el 26 de mayo de 1802. Inmediatamente después de la boda viajaron a Venezuela. A escasos ocho meses de vida conyugal, María Teresa muere en Caracas el 22 de enero de 1803.

Bolívar es considerado por sus acciones e ideas como el Hombre de América. En vida tuvo como valor fundamental la unión de los pueblos americanos y dar fin a las cadenas opresoras que mantenía el poder español.

El yugo colonial sufrido y aceptado por muchos en la región americana duró alrededor de 300 años. La idea primigenia del Libertador fue luchar y liberar pueblos oprimidos por la oligarquía de la época, así que convencer dentro de un régimen a compañeros de armas que entendieran que la represión no era forma de vida no fue sencillo, pero los tuvo, los generales Rafael Urdaneta, Diego Ibarra, Juan Bautista Arismendi, Daniel O’ Leary y Jacinto Lara, entre algunos de los que confió para librar batallas enormes, inimaginadas en la actualidad, pero por ningún motivo, puede pasar desapercibido el General Antonio José de Sucre, su pupilo, amigo, hermano de armas y pieza fundamental en la gesta bolivariana.

En agosto de 1805, en su paso por Europa, el Libertador de la patria pronunció aquel recordado juramento del Monte Sacro, el cual cumplió al pie de la letra: “Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español”.

La Gran Colombia, tres naciones unidas con una bandera tricolor, amarillo, azul y rojo, hermanas de un mismo padre y liberadas de fuerzas opresoras, fueron la razón principal de los desvelos del Libertador; Perú y Bolivia, también fueron tocadas por las manos de un hombre que quiso unir a un Continente, con fortaleza e ideales rebeldes, sin yugos, sin ataduras, naciones soberanas.

Su gesta independentista logró libertar a Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. En 1813 le fue conferido el título de Libertador.

A la una de la tarde del 17 de diciembre de 1830, muere el Libertador en Santa Marta, Colombia, sin embargo, después de 184 años de su desaparición física, su memoria perdura en los latinoamericanos, quienes aún tienen presente su objetivo principal, la integración de Latinoamérica y el Caribe.

“Como amo la libertad tengo sentimientos nobles y liberales, y si suelo ser severo, es solamente con aquellos que pretenden destruirnos”

Simón Bolívar, el Libertador

Hugo Chávez, ese niño que fue tras sus sueños por las calles de Venezuela

En Sabaneta de Barinas, capital del municipio Alberto Arvelo Torrealba, nació Hugo Rafael un niño que era muy popular entre los demás por su carácter jocoso, que le gustaba jugar chapitas con sus amigos y contemplar los atardeceres desde la altura de naranjos, topochales y matas de mangos sembrados en su pequeña casa de palma y paredes de tierra, justo al lado de uno de los más grandes semerucos que generosamente dejaba caer sus frutos para el festival del pueblo.

El niño de apellidos Chávez Frías, segundo en la fila de seis hermanos, hijos de la unión entre Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, nació el 28 de julio de 1954. Pasó su infancia al cuidado de su abuela materna Rosa Inés, a quien todos llamaban en el llano como la Negra Inés, y a quien Hugo llamaba simplemente Mamá Rosa.

En la casita vieja de Rosa Inés Chávez, el niño Hugo aprendió a cultivar rubros como el maíz —que luego molía y transformaba en ricas cachapas para él y sus hermanos— y la lechosa, fruta con que la familia preparaba los tradicionales dulces de arañas que Hugo vendía en el pueblo como pan caliente, y que con los años le signaran el apodo de “El arañero de Sabaneta”.

Fue la abuela Rosa quien también le enseñó al niño a leer y escribir las primeras letras, las cuales debían quedar siempre perfectas, redonditas como explicaría luego el mismo Hugo Chávez, quien heredó de la Negra Inés la devoción por la lectura y la escritura, valores que llevó al pueblo venezolano que lo eligió presidente de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999 y hasta 2013.

En 1960 comenzó sus estudios primarios en el grupo escolar Julián Pino. Contaron las amigas de la abuela Rosa Inés que en su primer día de escuela a Hugo no le permitieron entrar, porque no tenía zapatos: «Llevaba unas alpargatitas viejas, las únicas que tenía. La abuela lloraba porque no le alcanzaban los dineros para comprarle zapatos», contó la tía de Chávez, Joaquina Frías, a los autores del libro Chávez Nuestro.

Estudió la secundaria básica en el Liceo Daniel Florencio O’Leary, del Estado de Barinas, y el 8 de agosto de 1971 ingresó en la Academia Militar de Venezuela, donde desarrolló su pasión por la historia de su país. En 1974 viajó a Perú para participar en las conmemoraciones por el 180 aniversario de la Batalla de Ayacucho y conoce al Presidente Juan Velasco Alvarado.

En julio de 1975 se graduó con el grado de subteniente de Artillería, especializado en Ciencias y Artes Militares, en la rama de Ingeniería, mención terrestre. Se destacó por obtener las más altas calificaciones en los diversos cursos que realizó en el seno de las Fuerzas Armadas.

Inicios en la política de Hugo Chávez

El joven oficial Hugo Chávez fundó en 1982 el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR200), en alusión a los doscientos años del natalicio de Simón Bolívar, que se cumplirían un año más tarde. El 17 de diciembre de ese año, aniversario de la muerte de Simón Bolívar, bajo el Samán de Güere —que según la tradición, era el mítico árbol bajo cuya fronda acampó Simón Bolívar— juró reformar el Ejército e iniciar una lucha para construir una nueva República. En 1989 observó con indignación cómo miles de manifestantes fueron masacrados por fuerzas del Ejército en el Caracazo.

Al encomendársele la Comandancia de la Brigada de Paracaidistas «Coronel Antonio Nicolás Briceño», con base en Maracay, en 1991, escribió en secreto el Proyecto de gobierno de transición y el Anteproyecto Nacional «Simón Bolívar», programa que definiría su liderazgo entre los oficiales bolivarianos. A fines de ese año, los conjurados fijan fecha a la sublevación.

A las 11:00 de la mañana del 4 de febrero de 1992 comenzó la rebelión con comandos operando simultáneamente en Maracaibo, Caracas, Valencia y Maracay. En uniforme de camuflaje y con boina roja, ese día aparece ante las cámaras para confirmar que «por ahora» no se habían logrado los objetivos del movimiento, por lo que asumía toda la responsabilidad y pedía a sus compañeros que retornasen a los cuarteles.

La acción militar fue acogida con júbilo por una parte considerable de la población, de manera que desde entonces la popularidad del Teniente Coronel de paracaidistas no hizo más que aumentar, al tiempo que el Presidente Carlos Andrés Pérez se hundía en el descrédito.

En la prisión de Yare escribió su célebre manifiesto «Cómo salir del laberinto». Chávez fue liberado el 27 de marzo de 1994, tras el sobreseimiento de su causa. Símbolo del Movimiento Quinta República (MVR) fundado por Hugo Chávez.

El 14 de diciembre de 1994, el Comandante en Jefe Fidel Castro lo recibió en la capital cubana con honores de Jefe de Estado. Durante la visita, el líder venezolano ofreció una conferencia magistral en el Aula Magna de la Universidad de La Habana. Entre 1995 y 1997 recorrió Venezuela, explicando su proyecto político, que se basó, principalmente, en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que «refunde la República».

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

El 19 de abril de 1997 inscribe su Movimiento V República (MVR) en el registro electoral. A mediados de 1998, Hugo Chávez ya era el primero en todas las encuestas y el 6 de diciembre de ese año es electo Presidente de Venezuela con el 56,5% de los votos. Como Presidente electo, visitó La Habana el 17 de enero de 1999. Asumió el poder el 2 de febrero, y dos meses después convocó el Referéndum constituyente que fue aprobado por más del 81% de la votación. El 23 de mayo inició su programa televisivo «Aló Presidente».

El 15 de diciembre de 1999, el gobierno del presidente Chávez impulsó un segundo Referéndum Constitucional que fue aprobado con más del 71% de la votación popular, que resultó en la ratificación de la Constitución de Venezuela de 1999. El 30 de julio de 2000, ya con una nueva Constitución, se realizaron las elecciones generales para relegitimar todos los poderes.

En agosto visita varios países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) con el fin de darle un papel más activo a la organización, en ese momento presidida por Venezuela. A finales de octubre de 2000 recibió en Caracas al Presidente cubano Fidel Castro, en visita oficial, donde ambos mandatarios firmaron un Acuerdo de Cooperación Integral.

El Congreso aprobó un Decreto Habilitante que le da poderes especiales al Presidente para aprobar un conjunto de leyes, incluyendo la Ley de Tierras, que impulsaba una Reforma agraria, una nueva Ley de Hidrocarburos y la Ley de Pesca. Si bien son aprobadas unas 49 leyes, la oposición dirigida principalmente por la patronal más importante del país Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), boicotean las leyes.

Golpe de Estado

El 9 de abril de 2002 la CTV y Fedecámaras anunciaron el paro general de 24 horas para apoyar a los gerentes de PDVSA. La oposición convocó el 11 de abril a una marcha que originalmente iba destinada y autorizada hasta la sede de PDVSA ubicada en Chuao, pero la manifestación fue desviada hacia al Palacio de Miraflores y francotiradores vestidos de paisanos tirotearon a los manifestantes. La mayoría de las víctimas eran partidarios chavistas. El Golpe de Estado se había desatado.

En horas de la madrugada del 12 de abril, Chávez fue secuestrado y transportado inicialmente a la base militar ubicada en Fuerte Tiuna, Caracas. Unas horas después, ese mismo día, se autojuramentó Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, como presidente interino. Acto seguido emitió un decreto que derogó las leyes habilitantes, disolvió el Parlamento, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y se dio a sí mismo poderes por encima de la Constitución.

El sábado 13 de abril, desde horas de la mañana, muchos seguidores del Presidente Chávez comenzaron a manifestarse en Caracas. Los golpistas trasladaron al mandatario a una base naval en Turiamo, donde escribe una nota dirigida a los venezolanos expresando: «No he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio».

De aquí, Chávez es enviado a la Isla La Orchila con la intención de sacarlo del país, pero el pueblo tomó el Palacio de Miraflores y en la madrugada del 14 de abril el Presidente retorna a Miraflores y se dirigió al pueblo, en un discurso memorable en el cual llama a la calma.

El 2 de diciembre de 2002 Fedecámaras y el grupo «Gente del Petróleo» (conformado por miembros de PDVSA), con el apoyo de diversos partidos políticos tradicionales, aglutinados en lo que llamaron Coordinadora Democrática, iniciaron un paro petrolero que se prorrogó hasta convertirse en una huelga indefinida. A mediados de enero de 2003, con Chávez al frente, el Gobierno logró recuperar el control total de PDVSA. A partir de ese momento, toda la lucha política de la oposición se centró en la realización de un Referéndum para revocar al Presidente.

Respaldo en las urnas

El 3 de junio de 2004, el Consejo Nacional Electoral anunció que el mínimo de firmas necesarias se había recolectado y quedaba activado el Referéndum, que se realizó el 15 de agosto. El NO obtuvo una victoria aplastante, y no solo el Presidente se mantuvo en el poder, sino que las elecciones regionales que siguieron los votos favorecieron a gobernadores y alcaldes bolivarianos.

El 14 de diciembre de 2004 se funda la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP, por el acuerdo de Venezuela y Cuba, con la implicación personal de los presidentes de ambos países, que otorga prioridad a la relación entre las naciones adscritas al proyecto, en pie de igualdad y basándose en el diálogo subregional, abriendo campos de alianzas estratégicas entre los países latinoamericanos.

A partir de este año se concatenan en Venezuela numerosas batallas en las urnas, que consolidan el liderazgo del Presidente y su vocación democrática.

En las elecciones presidenciales de Venezuela para el período 2013-2019. que se llevaron a cabo el 7 de octubre de 2012 en Venezuela, el Presidente bolivariano fue reelecto para un tercer mandato consecutivo con 55.08% total de los votos válidos.

Problemas de salud

El 9 de mayo de 2011, el Presidente suspendió una gira por Brasil, Ecuador y Cuba debido a una inflamación en la rodilla que le obligó a mantener reposo absoluto. Viajó a La Habana en junio de 2011, donde requirió de una intervención quirúrgica de urgencia. El 21 de febrero del 2012, anunció que, después de hacerse exámenes en La Habana, sería nuevamente intervenido, luego de haberse detectado una lesión en la misma zona donde le fue detectado el tumor cancerígeno que le había afectado el año anterior.

El 11 de diciembre de 2012 fue operado en La Habana y comenzó para él un delicado proceso postoperatorio. El 18 de febrero de 2013, el Presidente regresó a Caracas. En la tarde del martes 5 de marzo de 2013, el Vicepresidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció el fallecimiento del líder bolivariano a las 4:25 p.m. (hora local).

Distinciones y condecoraciones

El Presidente Hugo Chávez Frías recibió múltiples condecoraciones por parte de organizaciones, de altos mandos y de prestigiosas universidades a lo largo de su trayectoria como primer mandatario de la República Bolivariana de Venezuela. Se destacan, entre otras, la Condecoración Estrella de Carabobo, la Cruz de las Fuerzas Terrestres, la Orden Militar Francisco de Miranda, la Orden Militar Rafael Urdaneta y la Orden Militar Libertador.

Recibió en el 2004 la Orden de Carlos Manuel de Céspedes, de la República de Cuba.

En 2005 fue ganador del Premio Internacional José Martí de la UNESCO por su constante actuación a favor de la integración de los países de Latinoamérica y del Caribe, así como por su labor por preservar la identidad, las tradiciones culturales y los valores históricos de los países de la zona. El premio se lo entregó el líder cubano Fidel Castro.

