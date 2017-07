Julio 19, 2017 - 3:05 pm

La actriz Erika Schwarzgruber anunció este miércoles a través de su Instagram que está en la dulce espera de su primer bebé. A pocos días de su matrimonio, la joven decidió dar la noticia de su embarazo de tres meses con una fotografía en medio de la naturaleza.

En el pie de foto dedicó un sentido texto a su primer retoño: “mi pequeño gran amor. Te he esperado, te he soñado, te he necesitado, te he anhelado. Tienes 3 meses acompañándome en cada respiro y créeme que me haces sentir que todo es perfecto”, cita parte de la dedicatoria de la actriz a su bebé.

Su hermana Patricia también se pronunció en Instagram por el embarazo: “Feeeliiceeessss!!!!! Gracias por sus mensajes y tantas bendiciones!!!! Ahora a disfrutar esta barriga!!!! Y yo a prepararme”, fue uno de los mensajes que colocó.

Erika Schwarzgruber se casó el 8 de julio en una boda que contó con la presencia de otras actrices como Daniela Alvarado y Yelena Maciel.

