Elías Matta: “Venezuela enviará gas a Trinidad y Tobago mientras el pueblo busca una bombona”

Julio 10, 2017 - 3:07 pm

Una nueva negociación realizó el Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela para la comercialización de gas en Trinidad y Tobago, sin la previa aprobación de la Asamblea Nacional (AN), así lo explicó Elías Matta, diputado y vice-presidente de la Comisión de Energía y Petróleo del parlamento.

Se espera que la firma definitiva del contrato se efectúe este mes de julio y el envío de la primera molécula de gas se haga en 2019. El suministro será desde el Campo Dragón, el más grande de los cuatro campos del Proyecto Mariscal de Ayacucho, para luego ser industrializado en la Planta de LNG Atlantic y por las Petroquímicas de Trinidad y Tobago.

“En función de nuestra responsabilidad de control es nuestro deber exigir al Ministerio de Petróleo y Minería y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) una comunicación formal y detallada sobre el proyecto y su estado. En especial exigimos saber cuáles son los planes de suministro del gas del Campo Dragón a través de un gasoducto en Güiria del estado Sucre”.

El diputado considera que el suministro del hidrocarburo a los venezolanos debe ser prioridad sobre cualquier venta de gas a un país extranjero. Más aún cuando los ciudadanos sufren un déficit crítico de gas que se ha acentuado durante el período de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“Resulta una contradicción enorme que exista un déficit de gas, siendo Venezuela el octavo país con la mayores reservas de gas del mundo. Como ya lo hemos dicho numerosas veces nos oponemos a que no se informe con antelación y detalle de la política energética del país para defender los derechos de nuestros ciudadanos y ayudar a resolver el déficit de gas doméstico. Nos oponemos a que no se nos explique por qué ese gas no es enviado a nuestras industrias básicas, incluyendo las siderúrgicas o para aumentar nuestra capacidad de producción de petroquímicos”.

Matta precisó que el Gobierno debe explicar cuál es el plan de remediación y aprovechamiento de las masivas cantidades de gas que se está quemando y venteando en especial las provenientes del Campo El Furrial y de todos los campos del norte de Monagas.

“Ante la falta de capacidad y voluntad de regular y controlar a PDVSA y de diseñar una política de hidrocarburos acorde a las nuevas realidades del mercado, en favor de nuestros ciudadanos por parte del Ministerio de Energía y Minería; le corresponde al Poder Legislativo controlar, exigir transparencia y responsabilidad a dicho Ministerio”.

Finalmente el Diputado Matta precisó que estos acuerdos violan el Art. 150 de la Constitución por lo tanto son nulos.

Nota de prensa