El poeta Antonio Machado, George Bernard Shaw, Stanley Kubrick, Ivian Sarcos, “Mick” Jagger, Helen Mirren, Kevin Spacey y Sandra Bullock iluminan con su nacimiento este 26 de julio

Antonio Machado Ruiz (Sevilla, 26 de julio de 1875 -Colliure, 22 de febrero de 1939) fue un poeta español, el más joven representante de la Generación del 98. Su obra inicial, de corte modernista (como la de su hermano Manuel), evolucionó hacia un intimismosimbolista con rasgos románticos, que maduró en una poesía de compromiso humano, de una parte, y de contemplación casi taoísta de la existencia, por otra; una síntesis que en la voz de Machado se hace eco de la sabiduría popular más ancestral. Dicho en palabras de Gerardo Diego, «hablaba en verso y vivía en poesía». Fue uno de los distinguidos alumnos de laILE, con cuyos idearios estuvo siempre comprometido. Murió en el exilio en la agonía de la Segunda República Española.

George Bernard Shaw (Dublín, 26 de julio de 1856 –Ayot St. Lawrence, Hertfordshire, 2 de noviembre de1950) fue un escritor irlandés, ganador del Premio Nobel de literatura en 1925 y del Óscar en 1938.

Shaw se convirtió en la primera persona en haber ganado durante su vida un Nobel (literatura) y un Oscar (en la categoría de mejor guion, por Pigmalión), en 1938.

Stanley Kubrick (Nueva York, 26 de julio de 1928-Saint Albans, 7 de marzo de 1999) fue un director de cine, guionista, productor y fotógrafo estadounidense. Considerado por muchos como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX, Kubrick destacó tanto por su precisión técnica como por la gran estilización de sus películas y su marcado simbolismo.

Comenzó a trabajar en el cine a partir de 1951, año en el que se estrenó su primer proyecto, el cortometrajedocumental Day of the Fight,2 que fue comprado porRKO, dándole a Kubrick un pequeño beneficio económico. Esta compañía también le adelantó dinero para su siguiente trabajo, Flying Padre, un documental de nueve minutos. Tras realizar varias cintas, se estrenó Paths of Glory, un film anti-belicista que hasta el día de hoy es considerado uno de los mejores del director.

Ivian Lunasol Sarcos Colmenares, (Guanare,Venezuela, 26 de julio de 1989) es una modelo y reina de belleza venezolana que representó al estadoAmazonas en el Miss Venezuela 2010 donde resultó electa Miss Venezuela Mundo, posteriormente representó al país en el Miss Mundo 2011 donde resultó ganadora.

Michael Philip “Mick” Jagger (Dartford, Kent,Inglaterra, 26 de julio de 1943) es un músico de rockbritánico conocido, sobre todo, por ser el vocalista,compositor y cofundador del grupo The Rolling Stones.También ha trabajado como productor musical y cinematográfico, actor y empresario. Además, el grupo ha ganado dos Grammy y él, en solitario, un Globo de Oro.

Helen Mirren DBE (Londres, 26 de julio de 1945) es una actriz británica.

Es una de las pocas actrices que ha ganado los cuatro premios principales dentro del cine comercial por una sola película (The Queen): el Óscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores. En dos oportunidades ha sido galardonada con el premio por interpretación femenina en el Festival Internacional de Cine de Cannes, en 1984 por la película Cal y en 1995 por La locura del rey Jorge.

Kevin Spacey Fowler, KBE (South Orange, 26 de juliode 1959), es un actor, director, productor y comedianteestadounidense, ganador de dos premios Óscar.

Sandra Annette Bullock (Arlington, Virginia, 26 de juliode 1964) es una actriz y productora estadounidense-alemana de cine y televisión. A lo largo de su carrera profesional ha recibido numerosos galardones, entre ellos un Óscar a la mejor actriz, un Globo de Oro a la mejor actriz de drama y dos Premios del Sindicato de Actores, uno a la mejor actriz y otro al mejor reparto.

La cinta de acción Hangmen marcó su debut en el año 1987. La primera interpretación principal que hizo fue en Speed (1994), película por la que empezó a adquirir popularidad. En los años siguientes participó en filmes como Mientras dormías (1995), A Time to Kill (1996),Miss Congeniality (2000), la cinta ganadora del Óscar a la mejor película Crash (2005), The Proposal (2009) o el drama The Blind Side (2009), por el que recibió elPremio Óscar, el Globo de Oro, el SAG y el Premio de la crítica. Después de recibir el Premio de la Academia destacan sus intervenciones en The Heat (2013) yGravity (2013) y la más reciente Minions como Scarlett Overkill.

En 2010 se convirtió en la primera actriz en ganar elÓscar a la mejor actriz –por la ya mencionada The Blind Side– y el Razzie a la peor actriz –por All About Steve (2009)– en el mismo año. También fue nombrada por la revista Forbes como el intérprete más rentable del año 2009 y como la actriz mejor pagada del mencionado año, con unas ganancias estimadas en $56 millones de dólares, convirtiéndose en la actriz mejor pagada de la historia según el Libro Guinness de los récords. Nuevamente fue la actriz mejor pagada en 2013, con unas ganancias estimadas en $51 millones.

