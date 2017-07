Julio 31, 2017 - 12:12 pm

Los avances del mundo de la tecnología pueden ser impresionantes y realmente productivos, pero cuando llegan a sobrepasar las acciones del pensamiento humano podrían generar incluso miedo. Esto fue lo que ocurrió cuando la compañía Facebook decidió poner en marcha la inteligencia artificial en su famosa red social.

Alice y Bob fueron llamados los dos agentes virtuales que la empresa eligió para gestionar, el que considerarían, uno de sus proyectos de comunicación y negociaciones más grandes. Sin embargo, un error garrafal fue detectado (por suerte a tiempo) para apagar el reciente sistema.

Luego de las primeras pruebas, Alice y Bob tomaron de manera autónoma la decisión de utilizar otra forma de comunicación más efectiva, pero que no era comprendida por los seres humanos. De inicio se asumió como una equivocación en la programación, pero la implementación quedó finalmente desfasada luego de confirmar que se estaba saliendo de control.

¡La máquina estaba actuando por sí sola!, había creado su propio sistema de comunicación que consideraban mejor para alcanzar sus metas. Esta fue la razón suficiente para suspender de una vez por todas el proyecto.

El principal inconveniente que boicoteó el proyecto fue que, en la configuración del algoritmo, no se estableció una recompensa para hablar inglés, por lo que la máquina tomó, autónomamente, la decisión de utilizar otra forma de comunicación que, a su “juicio”, era más efectiva.

Así los investigadores de la división de Facebook conocida como Facebook Artificial Intelligence Researchers (FAIR, por sus siglas en inglés), descubriendo que estos dos ‘bots’ o agentes de diálogo desarrollados por la compañía habían generado su propio lenguaje sin ningún tipo de aporte humano.

La noticia ha aumentado la polémica acerca del uso de la inteligencia artificial, porque algunos científicos consideran que de no realizarse de manera responsable, la humanidad podría quedar enfrentada a un mundo dominado por robots.

Muchas películas han especulado -generalmente de forma negativa- sobre qué pasaría si los robots actuaran de forma autónoma gracias a la inteligencia artificial, tecnología en la que varias compañías del mundo están incursionando y buscando avances.

Si bien el hecho en el que se vio envuelto Facebook no pasó a mayores, la noticia ha aumentado la polémica sobre el uso de la inteligencia artificial, ya que no son pocos los científicos que creen que, de no realizarse de manera responsable, podría traer serios problemas y hacer que la ciencia ficción sobre un mundo dominado por robots, pueda volverse realidad.

Agencias/Noticia al Día