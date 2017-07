EE.UU. advierte que no aceptará resultados de la Constituyente

Julio 30, 2017 - 7:33 pm

La embajadora de Estados Unidos en la Naciones Unidas, Nikki Haley, reiteró la posición del gobierno que representa contra la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.



A través de su cuenta en Twitter, Haley indicó que Estados Unidos no aceptará los resultados de este domingo, sumándose al grupo de países que han manifestado su rechazo a la iniciativa del gobierno venezolano.

La posición del gobierno estadounidense ha sido firme contra la Constituyente, y en días recientes sancionó a 13 funcionarios venezolanos, entre ellos a la presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena.

Asimismo, el senador Marco Rubio adelantó este domingo que solicitarán sanciones económicas contra la industria petrolera de Venezuela.

Maduro’s sham election is another step toward dictatorship. We won’t accept an illegit govt. The Venezuelan ppl & democracy will prevail.

— Nikki Haley (@nikkihaley) July 30, 2017