Eduardo Fernández comparte su “receta” para superar la “crisis de cinco lados” en Venezuela

Julio 26, 2017 - 7:41 am

Inteligencia y patriotismo. Son los dos “ingredientes” que Eduardo Fernández, presidente del Centro Internacional de Formación Arístides Calvan (Ifedec), considera necesarios para superar la actual crisis que enfrenta el país.

En entrevista a El Universal, explicó que su “receta” requiere de inteligencia “para comprender la magnitud de la crisis que está viviendo el país”.

Fernández explica que en la particularidad de la crisis en el país tiene “cinco lados”: política económica, social, y una situación proclive a la violencia.

En ese sentido, para el político y abogado de trayectoria, en Venezuela lo que se necesita no es solo un cambio de Gobierno “sino la conformación de un clima nacional que nos permita una política incluyente de coexistencia, de colaboración”.

Eduardo Fernández lleva consigo una huella impresa que para algunos es un estigma que lo privó de llegar a la Presidencia, para otros una suerte de profeta en el desierto cuando predicó contra el golpe del 4F y aquella madrugada fue a Miraflores a respaldar a un Presidente a quien adversaba. Luego se opuso a la candidatura de Hugo Chávez mientras él país lo aplaudía y en 18 años de Gobierno chavista es una voz solitaria en un mundo político extremadamente polarizado cuando habla de sentarse a negociar, a llegar a acuerdos.

–¿Sigue Eduardo Fernández predicando en el desierto cuando se avecina una nueva Constituyente que va a instaurar un poder absoluto?

–La convocatoria a ese instrumento fue un grave error del Gobierno. La situación del país era suficientemente grave y crítica y con la convocatoria a la ANC no se resuelven ninguno de los problemas que tenemos lo venezolanos y por el contrario se agravan, porque incrementa la polarización y la confrontación y lo que el país necesita es que haya un mínimo clima de entendimiento, para superar la situación.

Venezuela está confrontando una crisis que tiene cinco lados. Una crisis política con un colapso de las instituciones. Una crisis económica, con inflación y caída brutal del PBI. Una crisis social, con desabastecimiento, hambre, falta de medicinas, deterioro de todos los servicios públicos. Una crisis ética con altos niveles. Y una situación proclive a la violencia cuando Venezuela había superado desde mediados del siglo pasado.

–¿Qué nos falta para poder superar ese dramático escenario que muy bien describe?

–Dos ingredientes fundamentales: inteligencia y patriotismo. Inteligencia para comprender la magnitud de la crisis que está viviendo el país. Creo que muchos actores políticos no entienden el tamaño de la crisis económica y social, principalmente el Gobierno, quien tiene la principal responsabilidad y los líderes de la alternativa democrática deben estar en una actitud de contribuir a que se encuentren soluciones inteligentes para encontrarle salida a esta situación.

-Pero al parecer las posiciones extremas prevalecen.

–El esquema de confrontación en el combate político ya ha producido cerca de 100 muertos. ¿Cuántos muertos más deben haber para que los venezolanos tengamos inteligencia y patriotismo para que resolvamos esta crisis?

–¿Ve factible encontrar en el Gobierno alguna actitud propensa a buscar una salida?

–El cuadro es tan difícil que no es solamente un cambio de Gobierno lo que el país necesita, sino la conformación de un clima nacional que nos permita una política incluyente de coexistencia, de colaboración. Yo siento que está surgiendo una agenda de unidad nacional en el ambiente, que tiene que convocar el respaldo de al menos el 90% de los venezolanos.

–¿Qué debe contemplar esa agenda?

–Más y mejor democracia para restablecer la majestad de las instituciones, el respeto a las instituciones, el estado de derecho, la mayoría de venezolanos que dicen: “quiero vivir en democracia”. Debemos trabajar para la reactivación económica. La crisis que está sufriendo Venezuela es inexplicable porque es un país que tiene todos los recursos para ello. La pobreza es un tema que hay que resolverlo; en primer lugar por razones éticas, es inmoral que un país con tantos recursos tenga tanta gente viviendo en la miseria, pero además, para que un país salga adelante tiene que tener muchos consumidores y por definición los pobres no tienen poder de compra. Estabilidad democrática, no puede haberla con una minoría opulenta y una inmensa mayoría que no tiene nada.

Un aspecto clave -agregó- es la educación. El mundo del futuro es el mundo de la educación, de la informática, de la ciencia, de la tecnología. No es el mundo de los recursos naturales como era antes. Y otro aspecto fundamental es la paz, una apuesta por la paz. Estamos tentando los demonios de la violencia. La guerra civil española comenzó con un muerto y terminó con un millón de muertos ¿es eso lo que queremos?

