Chavistas y opositores se expresaron acerca de la consulta popular, realizada el pasado 16 de julio.

Se trata de unas elecciones, convocadas por la oposición venezolana, cuyos dirigentes en un principio habían llamado plebiscito y que aseguran hubo una participación de 7 millones 186 mil 170 ciudadanos.

Fueron cuatro excelentes comunicadores sociales de gran trayectoria, inclinados políticamente al oficialismo y la oposición, los que manifestaron sus opiniones contundentes ante este evento político, donde el pueblo venezolano se expresó.

Lenin Tremont, periodista y candidato a la Constituyente

Este debate de ideas la abrió el reconocido periodista, docente universitario y candidato a la Constituyente, Lenin Tremont.

Tremont, señaló que la consulta popular “está basada en varios errores”, que a su juicio cometió la oposición.

“El primer error fue utilizar una herramienta de consulta que no está en la Constitución, es decir sin ningún tipo de basamento jurídico y que la última vez fue utilizada en Venezuela por el dictador, Marcos Pérez Jiménez, para sacarle el cuerpo a una elección, así como ellos le han estado sacando el cuerpo a las elecciones de la Constituyente y las regionales”, manifestó Tremont.

Añadió, “otro error fue no contar con la validación del registro electoral. Ningún ciudadano está facultado en este país para ser autoridad, sin más o por encima del Consejo Nacional Electoral, por lo tanto, al no contar con dicha validación no se pudo contabilizar o hacer unos escrutinios reales”.

Además dijo “¿Cómo saber quiénes votaron múltiples veces? ¿Quiénes son menores de edad? ¿Quiénes son extranjeros? Hay un caso interesante, Venezuela tiene registrado 101 mil venezolanos en el exterior, facultados para votar y resulta que afuera del país votaron 693 mil ¿Cómo se Explica eso?”

Tremont resaltó, “José Vicente León hablo que comenzó la hora, a propósito de la especulación de la cifra y las expectativas que la oposición está creando”.

“Ellos dicen que sacaron 7 millones 186 mil 170 votos, si eso fuese verdad, cosa que no estamos seguros porque no se puede comprobar, ya que no hubo registro electoral y tampoco autoridades que dieran fe de eso, quiere decir que la MUD tuvo un retroceso de 521 mil 252 votos, puesto que en el año 2013 sacaron 7 millones 363 mil 980 votos y en el 2015 obtuvieron 7 millones 707 mil 422”, explicó el docente.

Finalmente, comentó que “lo ocurrido el domingo 16 de julio fue un acto improvisado, sin ningún tipo de logística que les garantizo una pírrica participación”.

Darwin Romero Montiel, periodista y músico

Darwin Romero Montiel, periodista y trovador zuliano, asegura que “la oposición está empeñada en jugar a la confusión”.

“Me parece absurdo que después de tanto promover un evento al que llamaron plebiscito, el cual que no considero que sea ilegal, aunque no aparezca esa figura en la constitución, a fin de cuentas es una encuesta y ellos la llamaron consulta popular, hallan quemado las evidencias de lo que llamaron fue un éxito”, expuso Romero.

El comunicador agregó que “los mismos opositores pudiesen estarse preguntando: ¿cómo sé yo si eso es verdad que sacamos 7 millones? ¿Quién asegura eso? ¿Cómo saber si no fueron clonados los votos?”

De igual manera, sentenció, “ellos alegan que hicieron eso para proteger la identidad de los votantes, bueno búsquense otra forma de resguardar ese material electoral, ya que eso puede ser requerido en un momento para legitimar el proceso. El evento hubiese sido importante si ellos logran demostrar a los venezolanos y al mundo que alcanzaron 7 millones de votos, porque si es verdad es importante”.

“Los medios de comunicación fueron cautelosos, ninguno se encadeno, no fue la misma actitud cuando ellos prevén el éxito, ellos se cuidaron y no quisieron sumarse al ridículo. Si hubiese sido un éxito lo hubiesen trasmitido en cadena”, acotó el también músico.

Enfatizó que “por el otro lado se hizo un simulacro, que además tiene precedente con el fin de para probar el sistema”. Además lo está haciendo un ente oficial, que guste o no guste es un poder del Estado.

El cantautor señaló además que la rectora de la Universidad Central de Venezuela, “Cecilia García Arocha, se tomó una atribución que no le correspondía”, ya que a su juicio “la universidad no está para parcializarse”. Agregó que la máxima autoridad de esta casa de estudios “no tiene moral para decirle al presidente Maduro que se vaya porque ella tiene ocho periodos vencidos”.

Finalizó sus ideas señalando, “ahora van a decir, sin tener evidencias, que el pueblo legitimó la solicitud de elecciones generales o una transición forzada. Son capaces de formar un gobierno paralelo o transitorio, avalado por la comunidad internacional y gobiernos de otros países como Brasil, Colombia y Argentina”.

Dámaso Jiménez, periodista y locutor

El conocido periodista y locutor, Dámaso Jiménez, por su parte, manifestó que “el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la posibilidad de un referéndum revocatorio prohibiéndole al pueblo que se expresara y además retrasó las lecciones regionales de gobernadores y alcaldes”.

“Ante la negatividad del CNE de no permitir que el pueblo elegiera, se tuvo que optar por otros mecanismos. A la oposición no le quedó otra, que en tres semanas llamar a consulta popular, ya que el Gobierno convocó a una Constituyente sin preguntar si eso es lo que quiere el pueblo, si está de acuerdo o no con un cambio de constitución”, detalló Jiménez.

Aseguró que la convocatoria a “la Asamblea Nacional Constituyente, iniciativa del Ejecutivo, es una estrategia para olvidar el tema sal Maduro, renuncia Maduro”.

Buscan con la Constituyente atornillarse en el poder. La gente salió el pasado 16 de julio, en rechazo a la Constituyente, a pedir elecciones y a decirle al gobierno que quiere cambio”, sentenció el locutor, mientras que al mismo tiempo calificó al CNE como “un ente irrito en este momento”.

Asimismo, expresó que se les pidió el apoyo a los rectores de las universidades para que realizaran el conteo manual de las votaciones, puesto que considera que “el CNE como Poder Público no muestra ninguna salida”. Manifestó además que “dos de los rectores tienen sus periodos vencidos”.

“El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia perdieron legalidad. Por ejemplo, este último organismo anuló los diputados elegidos por el pueblo en el estado Amazonas y el CNE no volvió hacer elecciones”, destacó.

Con respecto a la quema del todo el material electoral de la consulta popular, el periodista precisó que esos registros fueron incinerados “porque no se iba a permitir que quedaran para que el gobierno persiguiera a la gente”.

Jiménez destacó que “en el exterior hubo una cantidad elevada y jamás nunca vista de votantes, ya que el éxodo de venezolanos hacia el exterior creció en los últimos cuatro meses”.

Letty Vásquez, periodista

La periodista zuliana y Secretaria de Organización del CNP Zulia, Letty Vásquez, señaló que “todo este proceso se inició hace 119 días por una rebelión popular” ante el supuesto rompimiento del hilo constitucional y a su vez cuando “el TSJ, cumpliendo órdenes del Ejecutivo, pretendió anular a la Asamblea Nacional como poder constituido, avalado por el voto de más de 7 millones de venezolanos el pasado 6 de diciembre del año 2015”.

“Sí hay un aval para la consulta popular y la misma constitución le confiere al pueblo en sus artículos 333, la potestad de actuar en defensa de la Constitución y el 350 lo lleva a desconocer todo aquello que atente contra el hilo constitucional”, señaló Vásquez.

Al mismo tiempo acotó, “¿que no contó con el aval del CNE y por eso no es legal? Si el poder electoral desconoce y viola la Constitución, el ciudadano está en todo su derecho de desconocer al CNE, porque este ha actuado en contra de su soberanía”.

“El evento del domingo fue un hecho público y notorio, fueron más de 7 millones de venezolanos los que se expresaron y de eso hubo evidencia fotográfica. Además, estuvo completamente documentado que el acto se realizó porque hubo una manifestación pública y abierta”, manifestó la comunicadora social.

Por otro lado, Vásquez precisó que los registros y cualquier tipo de data o documentación fueron quemados, debido a que “el Gobierno creo en su momento aquel monstruo, llamado la lista Tascón. Para evitar precisamente la persecución a la gente”.

“Yo creo que cuando la rectora García Arocha habló nadie lo puso en duda porque los rectores y las universidades cuentan con un aval que no tiene Tibisay Lucena ni el CNE, que es la credibilidad”, sentenció la representante del CNP.

De acuerdo a las declaraciones del alcalde de Caracas y dirigente Nacional del PSUV, Jorge Rodríguez, quien indicó que durante la consulta popular se registró una situación en donde una persona votó 17 veces, Vásquez indicó lo siguiente: “Hubo una revisión de las boletas y aquellos votos repetidos fueron anulados, porque los cuadernos de votación y boletas fueron cotejados. Si Jorge Rodríguez infirió que hay votos repetidos, nosotros podemos inferir que hubo penetración para sabotear el proceso”.

Manifestó que hubo más votos de venezolanos en el extranjero, puesto que en esta oportunidad no hubo restricciones como en elecciones anteriores y acotó que cada vez hay más venezolanos en el exterior.

Chavistas y opositores, todos comunicadores sociales dieron sus puntos de vista acerca de la consulta popular del 16 de julio, convocada por la oposición venezolana.

