Draymond Green, denunciado por asalto e intimidación

Julio 26, 2017 - 11:11 am

Malas noticias para los Golden State Warriors y para uno de sus jugadores ‘all star’. Draymond Green, el Mejor Defensor de la pasada temporada y uno de los jugadores más sancionados de la NBA, se enfrenta ahora a un rival más peligroso que los que tiene que frenar en la cancha.

El ala-pívot se enfrenta a una demanda civil por asalto e intimidación contra una pareja, según informó la abogada de los demandantes, Lisa Bloom, que hizo pública la denuncia contra el jugador de los Warriors, aunque no dio a conocer el nombre de sus clientes.

Según las informaciones publicadas en Estados Unidos la demanda tendría que ver con un incidente que tuvo lugar en julio de 2016 y en el que Green habría golpeado a Jermaine Edmonson, antiguo jugador de fútbol de la Universidad de Michigan State, en un bar en Lansing, Michigan.

“Pienso en lo que pasó con Draymond cada día. Sigo sintiendo su mano en mi mandíbula. Algunas noches me despierto llorando”, dijo Jermaine Edmondson, exMSU, durante un discurso.

“He dejado que mis abogados se hagan cargo de todo. Tengo confianza en que todo esto acabe pronto”, aseguraba Green tras conocer una demanda por la que le exigen una disculpa pública y una compensación económica.

Here is my announcement re a new case we are filing against NBA star Draymond Green tomorrow. pic.twitter.com/okpDqPme6r

— Lisa Bloom (@LisaBloom) 24 de julio de 2017