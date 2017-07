Douglas Rico le respondió a líder de colectivo La Piedrita

Julio 21, 2017 - 12:03 am

El comisario Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), respondió a los señalamientos de Valentín Santana, líder del colectivo La Piedrita, quien afirmó que la policía científica hostiga a todos los colectivos de Caracas tras la muerte de la enfermera Xiomara Scott en Catia, hecho ocurrido el domingo 16 de julio durante la consulta popular.

“En el nombre de todos los funcionarios que le recordaste a su madre (vivas o no), para mí eres el protagonista del chiste de Emilio Lovera”, escribió Rico en su cuenta de Twitter.

Este jueves, Santana pidió a los colectivos reforzar la seguridad y advirtió que, en caso de ser atacado, Caracas “se prenderá en candela”.

En este sentido, hizo responsable al Cicpc si le llegara a pasar algo. “Yo les advierto al Cicpc, ustedes osan tocar territorio La Piedrita, lo más seguro es que a mí me saquen muerto, pero yo no me les voy a arrodillar a ustedes (…) Hago un llamado a los colectivos a que redoblen la seguridad”, agregó.

