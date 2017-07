Diputado Correa: Los venezolanos no necesitan una Constituyente

Julio 14, 2017 - 5:45 am

El diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, aseguró que “más del 90 % de los venezolanos no cree ni necesita la ANC”, y considera que esto se debe a que no está consultada al pueblo.

“Venezuela lo que necesita es un nuevo Gobierno, un país productivo, de respeto y derechos humanos”, enfatizó Correa.

Consideró que no se puede hacer una Constituyente en el marco del conflicto, debido a que una Constitución es un pacto social y este, “no puede ser unilateral y atropellando; no puede ser que un sector de la población, mayoritario o no, trate de imponerle a otro, eso no se puede hacer así”, repudió.

Repudió que en Venezuela “hayan más de 500 personas bajo la justicia militar por pensar distinto, eso debe preocuparle, no sólo a los venezolanos, sino a toda la comunidad internacional”, sostuvo el parlamentario.

Correa insistió en que “lo mejor que le puede pasar a Venezuela, al Gobierno y a todos los venezolanos”, es que se retire la solicitud de Constituyente, debido a que “incrementaría el clima de conflictividad”.

Globovisión / Noticia al Día