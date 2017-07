Diputado Berrizbeitia denuncia violación a su inmunidad parlamentaria

Julio 25, 2017 - 8:47 am

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Carlos Berrizbeitia afirmó que fue violada su inmunidad parlamentaria por una funcionaria del Saime e indicó el hecho como una “retaliación” del gobierno por haber presidido la comisión de postulados para nuevos magistrados.

Berrizbeitia indicó en el programa de Shirley Radio del circuito Onda que fue despojado de su pasaporte porque en el sistema del Saime aparecía como extraviado por ende era necesaria su anulación inmediata, sin embargo aseguro no haber realizado tal notificación.

Por otra parte, el diputado calificó de persecución lo que realiza el Gobierno Nacional contra los magistrados electos por la Asamblea Nacional, el doctor Zerpa fue llevado a un calabozo y presentado ante tribunales militares, “es entendible que los demás se protejan ellos y sus familiares”, sentenció

El parlamentario afirmó que el proceso de elección de magistrados en la AN goza de legalidad, no se está irrumpiendo contra ningún principio, todos los venezolanos quieren instituciones independientes sino las recuperamos no solo será un problema de Maduro, será un problema social.

Unión Radio